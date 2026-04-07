Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) acordaron homologar el registro de víctimas y agilizar la localización de personas en la entidad.

El fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, y la comisionada nacional, Martha Lidia Pérez Gumecindo, establecieron como prioridad la alimentación técnica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) para eliminar vacíos de información que frenan las indagatorias.

Bajo este esquema, personal de la CNB capacitó a agentes del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas en la sede central de Temixco, con el objetivo de estandarizar los reportes en la plataforma digital, herramienta clave para el análisis de contexto y el cruce de datos a nivel nacional.

La medida busca profesionalizar el seguimiento de expedientes y garantizar que la base de datos sea operativa y no meramente estadística, afirmó el fiscal.

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Pérez Gumecindo subrayó que la coordinación institucional es el eje para avanzar en las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, y enfatizó que la suma de esfuerzos entre la FGE y el Sistema Nacional de Búsqueda es obligatoria para atender el rezago en la atención a víctimas.

En la sesión participaron el Fiscal Especializado, Alberto Belmont Gutiérrez, y el titular de la Comisión local de Búsqueda, Óscar Alfredo Valdepeña Mendoza.

Tras la jornada técnica, la titular de la CNB se trasladó al municipio de Jojutla para inspeccionar la quinta fase de las diligencias ministeriales en el panteón “Pedro Amaro”, donde supervisó los trabajos de exhumación en la fosa común y mantuvo un diálogo directo con colectivos de búsqueda, quienes vigilan el cumplimiento de los protocolos de identificación humana en la zona sur del estado.

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