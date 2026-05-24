En dos acciones elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a 13 infractores de la ley, aseguraron vehículos, artefactos explosivos, armas, municiones y equipo táctico.

En la primera acción del sábado pasado, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con el Ejercito, Guardia Nacional, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República, detuvieron a 13 hombres pertenecientes al Cártel de Sinaloa (CDS) de la facción “La Chapiza” en Mazatlán, Sinaloa. También incautaron equipo táctico y armamento.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de disuasión y patrullaje en las inmediaciones de la carretera autopista Tepic–Mazatlán, a 15 kilómetros de la caseta de cobro del Rosario Sinaloa, en donde los navales recibieron una agresión por parte de pobladores de la zona, por lo que, elementos navales la repelieron.

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Los uniformados lograron la detención de estas personas e incautaron 12 armas largas, mil 940 cartuchos, 96 cargadores, tres artefactos explosivos improvisados, 11 chalecos tácticos, 10 pares de placas balísticas.

Los detenidos, así como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondiente.

En la segunda acción, también del sábado pasado los navales aseguraron vehículos, artefactos explosivos, armas, municiones y equipo táctico en la localidad Higueras de Ponce, municipio de San Ignacio en Sinaloa.

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Los hechos se efectuaron durante un recorrido terrestre, donde se avistaron dos camionetas tipo pick up que circulaban a exceso de velocidad por una brecha y al notar la presencia de los navales descendieron de los vehículos y corrieron hacia la maleza, efectuando detonaciones con armas de fuego.

Al inspeccionar las camionetas que quedaron en estado de abandono, los uniformados aseguraron 11 armas largas, 76 cargadores, más de dos mil cartuchos, 13 chalecos tácticos, seis placas balísticas, diversas cintas eslabonadas y 23 artefactos explosivos improvisados.

Los explosivos fueron inhabilitados en el sitio por personal naval especializado y los efectos asegurados puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación.

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De acuerdo a las investigaciones en San Ignacio se mantiene una disputa entre “La Chapiza” y “Los Mayos”. En este caso no hay indicios a qué grupo pertenecen.

La Semar refrendó su compromiso para desmantelar estructuras criminales, logrando con ello salvaguardar la seguridad y el bienestar de las familias sinaloenses, garantizando la paz y el orden en la entidad.

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