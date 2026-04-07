Mexicali, Baja California. - Durante la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda afirmó que al concluir su administración, la inversión estatal en obra pública superará los 50 mil millones de pesos, como parte de una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo y atender las necesidades de la población.

El acto fue encabezado por Germán Rafael Vidal Ibarra, donde la mandataria subrayó la importancia de mantener una relación cercana con el sector constructor para dar continuidad a proyectos en la entidad.

Indicó que el trabajo conjunto con esta industria busca concretar obras que respondan a demandas reales y contribuyan a mejorar la vida cotidiana de las familias.

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“Los considero mis socios estratégicos y no solo proveedores, porque queremos seguir trabajando de la mano con todos ustedes, con reglas claras, con transparencia, con competencia leal y con el compromiso compartido de hacer bien las cosas”, aseveró.

"Además, los convocó a seguir fortaleciendo este vínculo, que la nueva mesa directiva que toma protesta sea el puente de más proyectos, de más inversión y más desarrollo conjunto”, subrayó la titular del ejecutivo.

Dijo que, en su administración, el desarrollo vive de la mano de bienestar. Y en este esfuerzo, la construcción representa uno de los más grandes aliados del desarrollo de Baja California.

Destacó que cada peso invertido en obra pública genera una derrama económica que se multiplica en la economía local, impulsando empleos formales, así como el crecimiento de servicios y comercios en las comunidades.

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Y mencionó obras de gran escala como las vialidades en Mexicali conocidas como “Hot Wheels”, así como proyectos federales como el Viaducto Elevado en Tijuana, la planta tratadora de aguas residuales de San Antonio de los Buenos y la planta desalinizadora en proceso, que fortalecen los servicios y la infraestructura en la entidad.

Ávila Olmeda afirmó que Baja California cuenta con el primer Plan Estatal de Vivienda, que contempla 100 mil acciones durante la administración, pensado para facilitar el acceso a un hogar a familias con menores ingresos; un esfuerzo que, ha sido posible gracias a la coordinación con el sector de la construcción para impulsar vivienda a menor costo.

Tras reconocer el trabajo de la dirigencia saliente de la CMIC Baja California, encabezada por Eduardo Salazar Ley, reiteró la disposición de mantener una relación cercana con el sector constructor, basada en reglas claras, transparencia y trabajo conjunto para seguir impulsando el desarrollo del estado.

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