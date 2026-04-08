Tamaulipas. - A bordo de una lancha, que fue remolcada hasta El Faro de la colonia Morelos, este miércoles llegó quien será el nuevo obispo de la Diócesis de Tampico, Monseñor Margarito Salazar Cárdenas, quien vino procedente de Matehuala, San Luis Potosí, donde también era Obispo de esa Diócesis.

Fue un recibimiento muy cálido, en donde hubo música de marimba, porras, danzantes, cartulinas con mensajes de bienvenida y palabras llenas de emoción de Salazar Cárdenas: “Seré un pastor cercano a la gente y no de oficina”.

En el recibimiento a Monseñor estuvo la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el Obispo de Ciudad Valles, Roberto Yenni García; el Obispo de Ciudad Victoria y administrador apostólico de Tampico, Monseñor Óscar Efraín Tamez Villarreal; el Arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe; y el Vicario general de la Diócesis de Tampico, Daniel Zapata Huesca.

En su mensaje, la alcaldesa Mónica Villarreal recordó que el nombramiento se realizó el 6 de febrero del presente año, por parte del Papa León XIV, “nos llena de orgullo saber que es originario de Matamoros, Tamaulipas, tierra hermana que comparte con nosotros tradiciones, identidad y un profundo sentimiento humano”.

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Llega Margarito Salazar, nuevo obispo de Tampico, Tamaulipas; asumirá el cargo este jueves. Foto: Especial.

Monseñor Margarito Salazar agradeció la recepción que tuvo de parte de la comunidad y las autoridades.

“Alcaldesa, como usted lo señaló, hay que construir justicia, construir verdad, hay que construir dignidad de personas, hay que construir mucho, mucho trabajo por hacer para que las personas sean precisamente lo que Dios tiene designado para todos, precisamente ser sus hijos”, expresó.

Por su parte, el Obispo de la Diócesis de Victoria, Monseñor Óscar Efraín Tamez Villarreal, publicó en sus redes sociales, “bienvenido Mons. Margarito a tu Diócesis de Tampico”.

Este jueves 9 de abril Salazar asumirá como el sexto Obispo de la Diócesis de Tampico, la cual está conformada por 124 sacerdotes y 74 parroquias.

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