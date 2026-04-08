Más Información

"Zapata, todo va a estar bien, te vamos a sacar de aquí"; así rescataron buzos del Ejército a minero en Sinaloa

"Zapata, todo va a estar bien, te vamos a sacar de aquí"; así rescataron buzos del Ejército a minero en Sinaloa

Godoy sostiene que descarrilamiento de Interoceánico no fue por problema en la obra; "vía cumple con la norma", dice

Godoy sostiene que descarrilamiento de Interoceánico no fue por problema en la obra; "vía cumple con la norma", dice

VIDEO: Ricardo Belmont, candidato presidencial de Perú, halagó a AMLO en una mañanera; “hombre con características singulares”, le dijo

VIDEO: Ricardo Belmont, candidato presidencial de Perú, halagó a AMLO en una mañanera; “hombre con características singulares”, le dijo

Despido, multas millonarias y hasta cárcel; las posibles sanciones a empleada de Pemex anfitriona de XV años millonarios

Despido, multas millonarias y hasta cárcel; las posibles sanciones a empleada de Pemex anfitriona de XV años millonarios

Personas hacinadas y sin control sanitario; el rostro oculto de los “sueros vitaminados” en clínica de Sonora

Personas hacinadas y sin control sanitario; el rostro oculto de los “sueros vitaminados” en clínica de Sonora

Roberto Velasco se estrena como canciller; alistan posible reunión Sheinbaum-Lula con ministro de Exteriores de Brasil

Roberto Velasco se estrena como canciller; alistan posible reunión Sheinbaum-Lula con ministro de Exteriores de Brasil

Tamaulipas. - A bordo de una lancha, que fue remolcada hasta El Faro de la colonia Morelos, este miércoles llegó quien será el nuevo obispo de la Diócesis de Tampico, , quien vino procedente de Matehuala, San Luis Potosí, donde también era Obispo de esa Diócesis.

Fue un recibimiento muy cálido, en donde hubo música de marimba, porras, danzantes, cartulinas con mensajes de bienvenida y palabras llenas de emoción de : “Seré un pastor cercano a la gente y no de oficina”.

En el recibimiento a Monseñor estuvo la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el Obispo de Ciudad Valles, Roberto Yenni García; el Obispo de Ciudad Victoria y administrador apostólico de Tampico, Monseñor Óscar Efraín Tamez Villarreal; el Arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe; y el Vicario general de la Diócesis de Tampico, Daniel Zapata Huesca.

En su mensaje, la alcaldesa Mónica Villarreal recordó que el nombramiento se realizó el 6 de febrero del presente año, por parte del Papa León XIV, “nos llena de orgullo saber que es originario de Matamoros, Tamaulipas, tierra hermana que comparte con nosotros tradiciones, identidad y un profundo sentimiento humano”.

Lee también

Llega Margarito Salazar, nuevo obispo de Tampico, Tamaulipas; asumirá el cargo este jueves. Foto: Especial.
Llega Margarito Salazar, nuevo obispo de Tampico, Tamaulipas; asumirá el cargo este jueves. Foto: Especial.

Monseñor Margarito Salazar agradeció la recepción que tuvo de parte de la comunidad y las autoridades.

“Alcaldesa, como usted lo señaló, hay que construir justicia, construir verdad, hay que construir dignidad de personas, hay que construir mucho, mucho trabajo por hacer para que las personas sean precisamente lo que Dios tiene designado para todos, precisamente ser sus hijos”, expresó.

Por su parte, el Obispo de la Diócesis de Victoria, , publicó en sus redes sociales, “bienvenido Mons. Margarito a tu Diócesis de Tampico”.

Este jueves 9 de abril Salazar asumirá como el sexto Obispo de la Diócesis de Tampico, la cual está conformada por 124 sacerdotes y 74 parroquias.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]