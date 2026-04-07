Nuevo León. - Más de 600 millones de dólares serán destinados a Nuevo León como parte de un paquete de inversión anunciado por el gobernador Samuel García en Corea del Sur, luego de reunirse con el director ejecutivo de KIA México, Young Sam Kim, con la finalidad de desarrollar proyectos de sostenibilidad, fortalecer la industria limpia y ampliar la capacidad productiva del estado.

“Hoy nos dan a conocer una inversión de 600 millones de dólares en todo este tema de material sostenible, enfocadas a nuevas líneas de autos, paneles solares y plantas tratadoras de agua, más inversiones en proyectos sostenibles”, destacó.

En este primer encuentro de trabajo en el país asiático, se planteó que el capital estará enfocado en nuevas líneas de producción relacionadas con materiales sustentables, además de infraestructura energética y sistemas para el aprovechamiento eficiente del agua. El mandatario estatal indicó que estas acciones buscan integrar procesos más amigables con el entorno.

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Dentro del plan, la empresa automotriz contempla reforzar su presencia en Nuevo León mediante la consolidación de su planta, orientando parte de sus operaciones a la producción de soluciones de movilidad eléctrica, lo que permitirá posicionar a la entidad dentro de su estrategia global.

El proyecto también considera la generación inicial de al menos 300 empleos directos, así como la construcción de un parque solar y una planta de tratamiento de agua, con el objetivo de impulsar el uso de energías limpias y optimizar el manejo de recursos naturales.

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