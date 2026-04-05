Como parte de las estrategias para impulsar a Nuevo León como la mejor sede mundialista y mantenerse como la entidad punta de lanza en inversiones extranjera y generación de empleos, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda inició una gira de trabajo por Japón y Corea del Sur.

A su llegada a la ciudad nipona de Tokio, el Mandatario estatal se reunió con directivos del Nissan Stadium, lugar que albergó la final del Mundial del 2002, entre Brasil y Alemania.

“Estamos viendo la logística, afortunadamente tenemos un estadio de primer mundo el de Rayados, y tenemos ya todo listo para recibir el juego número 1000, que Infantino (presidente de la FIFA) ya dijo que le va a meter toda la galleta y nosotros también al Fan Fest”, señaló. “Entonces invitar a todos los japoneses a que nos visiten, mañana vamos a invitar a la familia imperial”.

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Acompañado por autoridades locales y su comitiva, el Gobernador conoció de primera mano los sistemas de operación, control de accesos, protocolos de seguridad y gestión de flujos de asistentes en eventos de gran escala.

Durante esta visita, García Sepúlveda destacó la relevancia de Nuevo León dentro del próximo Mundial, subrayando su papel histórico dentro del torneo.

Posteriormente, García Sepúlveda acudió al Estadio Ajinomoto, en Yokohama, donde fue invitado por el presidente del Tokio FC, Shigeya Kawagishi.

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En esta visita, donde se realizó el partido entre el equipo local y el Machida Zelvia de la ‘J1 Ligue’, el Gobernador conoció los protocolos y las costumbres de los aficionados al arribar a los estadios.

Asimismo, resaltó la conectividad internacional del estado y su preparación para recibir visitantes de todo el mundo.

“Recuerden vuelo directo desde Tokio a Monterrey, así que estamos a 70 días de que tengamos este evento el 20 de junio y no dudo, que va a ser de los mejores juegos de esta Copa del Mundo, los esperamos en Nuevo León la mejor sede, la más norteña”.

Con estas acciones, el Gobierno de Nuevo León consolida su estrategia internacional, proyectando a Nuevo León como una sede de clase mundial, preparada para recibir a miles de visitantes y ofrecer una experiencia deportiva, turística y cultural de alto nivel.

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