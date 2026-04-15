Merida, Yucatán.- La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada (PAN) entregó 356 lentes graduados gratuitos a habitantes de Ciudad Caucel y la colonia Emiliano Zapata.

Los lentes forman parte del programa “Ver Mejor”, a cargo de la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza del Ayuntamiento; con ello se fortalece el bienestar de las familias meridanas, al brindar apoyos que inciden directamente en su calidad de vida y en su economía, principalmente a personas que más lo necesitan, expresó.

Dijo que el programa ‘Ver Mejor’ aligera la carga económica de las familias, porque muchas veces adquirir unos lentes representa un gasto que no pueden cubrir de inmediato. Con ello estamos acercando soluciones que les permiten tener una vida de calidad y pleno desarrollo”, expresó la alcaldesa.

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“Ver bien no es un lujo, es una necesidad que influye en cómo estudiamos, trabajamos y nos desenvolvemos. Por eso, estos apoyos ayudan a que las y los ciudadanos tengan más oportunidades y seguridad en su vida diaria”, aseveró.

Patrón Laviada refirió en lo que va de administración, el programa ha beneficiado a 8 mil 639 personas en situación de vulnerabilidad, consolidándose como una estrategia clave para mejorar la calidad de vida en el municipio.

Las personas beneficiarias previamente son examinadas de la vista, lo que permite identificar sus necesidades específicas, para posteriormente elaborar lentes a la medida y entregarlos de forma directa.

En la entrega, Arturo León Itzá, director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza,consideró que este tipo de acciones tienen un impacto real en el día a día de las personas. Reiteró que el programa atiende una demanda constante de la población, llevando servicios accesibles y personalizados directamente a las colonias.

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“Cada apoyo que entregamos significa un gasto menos para las familias, y ese recurso puede destinarse a otras necesidades importantes del hogar o de salud”, añadió.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Mérida refrenda su compromiso de implementar políticas públicas que atiendan de manera efectiva las necesidades de la población, generando mejores condiciones para el desarrollo integral de las y los meridanos.

Para mayores informes sobre este y otros programas sociales, la ciudadanía puede acudir a la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, ubicada en C. 65 No. 368 Int. x 40 y 42, Col. Centro, o comunicarse al (999) 924 6900 y (999) 924 6962, ext. 81750, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

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