Autoridades federales capturaron por presuntos actos de corrupción a tres elementos de la policía de la ciudad de Puebla.

Fueron fuerzas federales, castrenses y navales las que llevaron a cabo el operativo especial de aprehensión en el Complejo de Seguridad Municipal en contra de los tres oficiales presuntamente corruptos.

Se trató de un operativo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Marina.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla explicó que se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra tres servidores públicos de esta corporación, sin embargo, no se dieron a conocer los motivos.

Los oficiales fueron puestos a disposición de autoridad judicial, la cual determinará su situación jurídica.

Dicha corporación aseguró que no tolerará conductas contrarias a la legalidad por parte del personal.

