Más Información
Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención
Trump firma decreto para proteger ganancias por petróleo de Venezuela retenidas por EU; busca "promover objetivos de política exterior"
Oposición de Venezuela cuenta 17 presos políticos liberados en lento proceso de excarcelaciones; incluye a excandidato presidencial
México envía 85 mil barriles de petróleo a Cuba, reporta AFP; Pemex no se ha pronunciado al respecto
Pachuca. - Autoridades municipales de Mineral de la Reforma, Hidalgo, realizan una investigación en torno a un incendio registrado en la colonia San Cristóbal, el cual puso en riesgo viviendas de la zona. Se informó que el siniestro pudo haber sido provocado de manera intencional.
De acuerdo con el alcalde Eduardo Medécigo, se hizo un llamado a la población a mantener la calma y a colaborar, ya que el incendio puso en riesgo la integridad y el patrimonio de las familias.
Lee también Rescatan a perrita víctima de maltrato en Mineral de la Reforma, Hidalgo; hay un detenido por delitos agravados
Según la información disponible, el siniestro había sido controlado y extinguido; sin embargo, fue reavivado nuevamente, lo que generó sospechas de que pudo haber sido provocado de manera intencional, debido a la reactivación constante de las llamas, comportamiento que no corresponde a lo habitual en este tipo de situaciones.
Ante ello, se dio a conocer que la Secretaría de Seguridad mantiene presencia en el sitio con el fin de verificar los hechos y realizar labores de investigación y vigilancia.
Asimismo, se descartó la evacuación de la zona y únicamente se mantiene supervisión; no obstante, se hizo un llamado a la ciudadanía para evitar especulaciones y no generar alarma.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]