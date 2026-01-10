Pachuca. - Autoridades municipales de Mineral de la Reforma, Hidalgo, realizan una investigación en torno a un incendio registrado en la colonia San Cristóbal, el cual puso en riesgo viviendas de la zona. Se informó que el siniestro pudo haber sido provocado de manera intencional.

De acuerdo con el alcalde Eduardo Medécigo, se hizo un llamado a la población a mantener la calma y a colaborar, ya que el incendio puso en riesgo la integridad y el patrimonio de las familias.

Según la información disponible, el siniestro había sido controlado y extinguido; sin embargo, fue reavivado nuevamente, lo que generó sospechas de que pudo haber sido provocado de manera intencional, debido a la reactivación constante de las llamas, comportamiento que no corresponde a lo habitual en este tipo de situaciones.

Ante ello, se dio a conocer que la Secretaría de Seguridad mantiene presencia en el sitio con el fin de verificar los hechos y realizar labores de investigación y vigilancia.

Asimismo, se descartó la evacuación de la zona y únicamente se mantiene supervisión; no obstante, se hizo un llamado a la ciudadanía para evitar especulaciones y no generar alarma.

