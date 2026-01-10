Más Información

Cuernavaca, Mor.- , gobernado por el edil Santos Tavárez García vivió un arranque de fin de semana marcado por la violencia. Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron en dos hechos distintos, registrados entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

El primer ataque ocurrió la noche del viernes alrededor de las 20:19 horas, en la , donde vecinos reportaron a una mujer herida por arma de fuego. Al llegar, policías localizaron a la víctima con impactos de bala junto a una motocicleta. Paramédicos confirmaron su muerte en el lugar.

El segundo hecho se registró el sábado cerca de las 10:25 horas, en la colonia Amatitlán, donde había dos personas tiradas e inconscientes en la vía pública. La valoración médica confirmó que ambos hombres ya no presentaban signos vitales y tenían heridas por arma de fuego.

Las zonas fueron acordonadas y la Fiscalía General del Estado inició las carpetas de investigación. No hay detenidos hasta el momento. El saldo general es de tres ejecuciones en menos de 14 horas.

