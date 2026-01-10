Juchitán. – Las autoridades municipales de Salina Cruz informaron que concluyó a las seis de la mañana de hoy el traslado de piezas de grandes dimensiones que comenzó anoche desde la administración portuaria a la refinería “Antonio Dovalí Jaime”.

“El Gobierno Municipal informa que, a las 6:00 de la mañana, las piezas de grandes dimensiones ingresaron a la Refinería, por lo que ya se encuentran libres todas las vialidades a la circulación”, dijeron las autoridades quienes agradecieron “la comprensión” de la ciudadanía.

La movilización de las piezas componentes de la planta coquizadora que se construye en la refinería desde agosto de 2022, con una inversión de tres mil millones de dólares, obligó, además al corte del servicio eléctrico en la ciudad y en los municipios vecinos.

Lee también Anuncian cortes al servicio de energía eléctrica y a vialidad en Salina Cruz por traslado de piezas a la refinería

En la maniobra, que comenzó poco antes de la media noche y concluyó seis horas después sin incidentes, participaron técnicos de telefonía, de televisión por cable, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), agentes de vialidad y obreros de ICA-Fluor.

Con el traslado de las piezas, se espera que en los próximos días se anuncie la reactivación de los trabajos para concluir la plana coquizadora con la que la refinería producirá 47 mil barriles más de gasolina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl