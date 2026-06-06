Para las casas de apuestas, las selecciones favoritas para levantar el trofeo de la Copa del Mundo de 2026 son España, Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina y Portugal. Dentro del listado, aunque en una menor proyección, Alemania y Países Bajos también son candidatos para coronarse como campeones del torneo de la FIFA.

España encabeza los pronósticos: Las principales casas de apuestas del mundo inclinan sus momios en favor de "La Roja" debido a su peso reciente como vigente campeona de la Eurocopa. En la Fase de Grupos del Mundial de 2026, la selección española buscará el liderato dentro del Grupo H, donde se medirá ante Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Francia llega por la revancha: Ubicada como la segunda gran candidata al título tras su papel de finalista en Qatar 2022, la escuadra francesa pertenece al Grupo I en este torneo de junio. Su camino a la clasificación requerirá superar intensos duelos frente a Senegal, Irak y Noruega hoy mismo.

Inglaterra cierra el podio de candidatos: El top tres de las predicciones para levantar la Copa del Mundo lo completa el combinado británico. La plantilla de los tres leones hará valer su condición de potencia dentro del Grupo L, sector que compartirá con Croacia, Ghana y Panamá.

La batalla por la Bota de Oro: Las plataformas de apuestas proyectan que el máximo goleador saldrá de estas mismas potencias y de las grandes figuras que juegan la justa en este 2026. Los momios se concentran en el francés Kylian Mbappé, el británico Harry Kane, el argentino Lionel Messi, el noruego Erling Haaland, la joya española Lamine Yamal y el histórico portugués Cristiano Ronaldo.

El Mundial de 2026 empezará el próximo jueves, 11 de junio, con el partido inaugural que México y Sudáfrica jugarán en el Estadio Banorte de México. La final se celebrará poco más de un mes después, el 19 de julio en el MetLife Stadium de Estados Unidos.

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Selección de Francia en entrenamiento, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: AFP

Estos son los horarios y canales de transmisión para ver la inauguración del Mundial de 2026

Jueves, 11 de junio

México vs Sudáfrica | El partido empezará a las 13:00 horas (en tiempo del centro de México). Sin embargo, la ceremonia de apertura iniciará a las 11:30 de la mañana | Transmisión por la señal de Azteca 7, TUDN, Las Estrellas, Nu9ve y el pase mundialista del servicio de streaming de ViX.

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