Lima.- El presidente interino de Perú, José Jerí, decretó este miércoles el estado de emergencia en Lima, capital del país, y en la vecina provincia portuaria del Callao, a partir de la medianoche de hoy y por un plazo de 30 días, para luchar contra la delincuencia organizada.

En un mensaje a la nación, emitido a través de televisión y redes sociales, Jerí dijo que "la delincuencia ha crecido de manera desmesurada" y ha causado un inmenso dolor a miles de familias y ha perjudicado a la economía nacional.

Lee también Sismo de magnitud 6.1 sacude la frontera entre Ecuador y Perú

Sin embargo, el mandatario agregó que "hoy empezamos a cambiar la historia" y que la lucha contra el crimen organizado permitirá a su país "recuperar la paz y la tranquilidad".

"Las guerras se ganan con acciones y no con palabras", afirmó Jerí sin dar más detalles de las medidas que contiene el estado de emergencia declarado por su gobierno.

El Consejo de Ministros, liderado por el presidente de la república, José Jerí Oré, ha dispuesto el Estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.



La medida, con vigencia de 30 días, permitirá planificar, implementar y ejecutar acciones conjuntas para enfrentar con… pic.twitter.com/tGg9vtPmzD — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 22, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm