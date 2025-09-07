São Paulo. Miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro protestaron este domingo en varias ciudades de Brasil en defensa del expresidente y exigieron una amnistía "amplia y general", en medio del juicio oral que enfrenta en el Supremo por un supuesto intento de golpe de Estado.

Entre gritos de "Bolsonaro, vuelve" y carteles de apoyo al mandatario estadounidense, Donald Trump, la manifestación más multitudinaria se celebró en la Avenida Paulista, en São Paulo, y tuvo réplicas al menos en Río de Janeiro, Belo Horizonte y Brasilia.

La familia de Bolsonaro se dividió para respaldar la inocencia del líder ultraderechista, en prisión domiciliaria desde el 4 de agosto pasado y que previsiblemente la próxima semana conocerá el veredicto del Tribunal Supremo.

Lee también Continúa el juicio a Bolsonaro en Brasil; "no hay una sola prueba" que lo vincule a la trama golpista, dice su abogado

Michelle Bolsonaro contra la "dictadura judicial"

La esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro, participó en la concentración de São Paulo, y el senador Flávio Bolsonaro, uno de sus hijos, estuvo en Río.

Ambos reivindicaron la inocencia del capitán retirado del Ejército, en compañía de aliados políticos, a dos días de que se reanude la fase final del juicio, en el que Bolsonaro se enfrenta a una posible pena de hasta 40 años de prisión.

Michelle se mostró confiada en que Brasil "se librará de la dictadura judicial".

Lee también Juicio a Bolsonaro en Brasil: Defensa pide absolución del expresidente por golpismo antes del veredicto

Simpatizantes del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participan en una manifestación este domingo, en la ciudad de São Paulo (Brasil). Foto: EFE

"Hemos visto toda la maldad, la injusticia, la persecución, pero nosotros creemos en el verdadero juez (por Dios) y venceremos porque estamos con la verdad", aseguró entre lágrimas, en un discurso que terminó con un padrenuestro.

La Fiscalía ha pedido condenar al exjefe de Estado y a siete de sus colaboradores, entre exministros y mandos militares, acusados de conspirar para mantenerse en el poder, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, ya insinuó que propondrá una pena dura y hoy fue objeto de duras críticas.

Lee también Juicio a Bolsonaro: Trama golpista buscó imponer "una dictadura" en Brasil, afirma juez instructor

El pastor evangélico Silas Malafaia lo tachó de "dictador de la toga" y promotor de "una persecución política y religiosa". Él también está siendo investigado en el Supremo por supuestamente intentar obstruir el juicio a Bolsonaro.

Por su parte, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apuntado como posible sucesor del líder ultra, afirmó que "no hay ninguna prueba" y exigió al Parlamento votar una amnistía "amplia" porque el proceso contra Bolsonaro está "viciado".

"Es todo muy frágil, muy tenue, ¿cómo vamos a admitir una condena? La única forma de resolver esto es con una amnistía (...) Nadie aguanta más la tiranía de un juez como De Moraes", señaló.

Lee también Bolsonaro no asistirá a fase final de su juicio, revela abogado; proceso en su contra se extenderá hasta el 12 de septiembre

Cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro se concentraron en varias ciudades brasileñas para protestar contra la Corte Suprema por el juicio en su contra por golpismo, y apoyar las sanciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, a Brasil. Foto: EFE

La jornada de protestas coincidió con el Día de la Independencia de Brasil, una fecha que explotó Bolsonaro mientras estuvo en la Presidencia (2019-2022) para movilizar a sus bases.

De hecho, la Fiscalía se apoyó en algunos de sus discursos pronunciados el 7 de septiembre para reforzar la tesis de que buscó romper el orden constitucional.

Con todo, los simpatizantes del expresidente sostienen que la investigación es un "invento" para sacarlo del tablero político y defendieron que pueda volver a disputar unas elecciones.

Lee también Juez de Brasil ordena vigilancia permanente de Bolsonaro por "riesgo de fuga"; piden que agentes estén dentro de casa del expresidente

"Es un juicio absolutamente absurdo. Han fabricado tantas mentiras contra Bolsonaro y contra la derecha porque somos muchos", afirmó a EFE la empleada doméstica Silvia Patricia Chávez, boliviana de 58 años, quien lleva más de una década viviendo en Brasil.

Sin embargo, Bolsonaro está inhabilitado hasta 2030 tras ser condenado por la Justicia Electoral por abuso de poder en la campaña de 2022.

Los bolsonaristas también desplegaron una bandera enorme de EU y respaldaron con firmeza a Trump, quien sancionó a varios jueces del Supremo e impuso aranceles del 50 % a buena parte de las importaciones brasileñas en represalia, por lo que considera una "caza de brujas" contra su aliado.

Partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro protestan contra su juicio ante la Corte Suprema por presuntamente liderar un complot golpista para mantenerlo en el cargo después de su derrota electoral de 2022 en Sao Paulo, el domingo 7 de septiembre de 2025. Foto: AP

La izquierda también sale a la calle

Mientras, militantes de izquierda, movimientos sociales y sindicatos también aprovecharon este 7 de septiembre para salir a la calle con una agenda radicalmente opuesta: rechazar la amnistía, clamar contra Trump y exigir una condena para Bolsonaro.

Hubo concentraciones al menos en Brasilia y São Paulo, donde según un estudio preliminar de la Universidad de São Paulo (USP) se reunieron casi nueve mil personas.

Lee también En Brasil refuerzan vigilancia de Bolsonaro, en prisión domiciliaria; medida se da a pocos días de la fase final de su juicio

En la capital brasileña, Lula encabezó el desfile cívico-militar por la Independencia, marcado este año por la defensa de la soberanía nacional frente a las intromisiones de Trump.

En una alocución divulgada el sábado en cadena nacional, el líder progresista afirmó que Brasil "no acepta órdenes" de ningún otro país, en aparente alusión a EU, y subrayó que "no puede interferir en las decisiones de la Justicia brasileña".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mgm