Sheinbaum recibe a Marco Rubio en Palacio Nacional; dialogan sobre seguridad fronteriza

Sujetos armados atacan a juez de control en Tula, Hidalgo; lo trasladan al hospital donde lo reportan grave

"Venezuela está creándonos un tremendo problema", dice Trump tras ataque a embarcación en el Caribe; "no lo vamos a consentir", advierte

En 7 meses, Gabinete de Seguridad asegura 5 mil 339 armas y 67 toneladas de droga; hay más de seis mil detenidos

Boletos para el Mundial 2026 tendrán un rango de precio entre 60 y seis mil 730 dólares; ya hay fecha para el inicio de venta

Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

Presentan café Bienestar; es producido por pequeños productores cafetaleros

Cuatro de los plaguicidas prohibidos por el Gobierno de México provocan cáncer; también dejan huella tóxica en ecosistemas

Exdiputada Clemente se lanza contra morenista Camila Martínez; IMSS para taxis de apps sólo es para recaudar más impuestos, reclama

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

Atacan con ponchallantas la camioneta blindada del Secretario de Seguridad Pública de Culiacán; no hubo lesionados

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

La absolución de es "imperiosa", sostuvo este miércoles su abogado en la última intervención de la defensa antes de que la Corte Suprema de Brasil dictamine si el expresidente tramó un.

El máximo tribunal dará su veredicto la semana próxima en el juicio que define si el líder de extrema derecha intentó aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el izquierdista .

"La absolución es absolutamente imperiosa para que no tengamos nuestra versión del caso Dreyfus", afirmó el abogado Paulo Cunha Bueno ante los jueces en Brasilia.

El letrado hacía alusión al escándalo de principios del siglo XX en Francia que pasó a la historia como símbolo de la l.

Mientras se lleva a cabo el juicio, en el Congreso se aceleran negociaciones para incluir la votación de una amnistía en la agenda parlamentaria, con Bolsonaro como eventual beneficiario.

Mauro Cid y Jair Bolsonaro. (31/08/25) Foto: X
Mauro Cid y Jair Bolsonaro. (31/08/25) Foto: X

"Sin pruebas"

La Corte reanudó este miércoles las sesiones finales del proceso al exmandatario, de 70 años, en en su casa en Brasilia desde principios de agosto.

Según la fiscalía, la presunta trama golpista incluía un decreto de Estado de sitio y un plan para asesinar a Lula, su vicepresidente electo Geraldo Alckmin, y el juez , relator de este juicio.

El plan no habría avanzado por falta de apoyo de la cúpula militar.

La acusación también señala a Bolsonaro como presunto instigador del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las de poder en Brasilia para tratar de derrocar a Lula.

El exjefe de Estado (2019-2022) se declara inocente y dice ser un perseguido político.

"No hay una sola prueba que lo vincule" al plan de magnicidio o al 8 de enero, sostuvo otro de sus abogados, Celso Vilardi.

El magistrado Alexandre de Moraes. Foto: X (@alexandre)
El magistrado Alexandre de Moraes. Foto: X (@alexandre)

Veredicto será sin presiones

Ya inhabilitado políticamente hasta 2030, Bolsonaro puede enfrentar hasta 43 años de prisión.

El juez De Moraes aseguró el martes que el tribunal ignorará las "presiones internas o externas" al emitir su veredicto.

Sus declaraciones se producen en medio de una con Estados Unidos.

El presidente impuso el 6 de agosto aranceles punitivos a las exportaciones brasileñas por lo que calificó como una "" contra su aliado Bolsonaro.

Además, Washington sancionó a Moraes y otros funcionarios brasileños.

En caso de condena, la defensa y la fiscalía "tendrán hasta cinco días" para interponer un recurso de aclaración o de revisión, explicó a la AFP Thiago Bottino, profesor de de la Fundación Getulio Vargas.

Si existen recursos de cualquier tipo, hasta que no se resuelvan, Bolsonaro no puede ingresar en prisión, según el experto.

Es la primera vez que un exmandatario brasileño enfrenta cargos de esta magnitud.

Impulsan amnistía para Bolsonaro

"Cada vez con más fuerza y más apoyo, vamos a trabajar por la amnistía amplia, general e irrestricta en el Congreso", dijo el martes a periodistas el senador , hijo del expresidente.

El bolsonarismo impulsa desde hace meses una amnistía para su líder y para centenares de simpatizantes condenados por el 8 de enero.

Lindbergh Farias, líder del oficialista Partido de los Trabajadores en Diputados, admitió esta semana que "creció un movimiento" por la amnistía tras una visita a Brasilia del gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, para "colocar en discusión" el tema.

Freitas fue ministro de Bolsonaro y aparece como posible sucesor del ultraderechista para las elecciones de 2026.

Cabe al presidente de la cámara baja decidir si incluir una eventual de la amnistía en la agenda del Congreso.

Otras dos fuerzas centristas que apoyan la amnistía, Unión Brasil y Progresistas, anunciaron que dejarán los ministerios que ocupan en el gobierno de Lula.

ss/mcc

