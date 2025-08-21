Más Información

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

La mañanera de Sheinbaum, 21 de agosto, minuto a minuto

Tribunal Electoral ignora los acordeones y avala la elección del Poder Judicial

Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

México y EU realizan "operativo espejo" para resguardar su frontera; aumentan operativos tras llegada de Trump

Exabogada de "El Chapo" denuncia al presidente de Defensorxs por violencia política; Meta entrega información del activista

Identifica UNAM mejor desempeño en estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato; nueve aspirantes tuvieron 100% de aciertos en el examen

Brozo y Loret ven "la destrucción del legado de López Obrador" tras polémicas de la 4T; reviven caso de "La Barredora"

"¡Traidor!", llama Lilly Téllez a Noroña por apoyar a Maduro; "la única traidora es usted", responde el morenista

Metro CDMX reduce su velocidad por lluvias; implementan marcha de seguridad en seis líneas

A tres meses del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; 13 detenidos y 5 vehículos involucrados, esto se sabe del caso

São Paulo. El expresidente de Brasil, , procesado en la Corte Suprema por , recibió una sugerencia para solicitar asilo en Argentina "hace más de un año y medio" y "no aceptó", según su defensa en declaraciones al periódico "Folha de São Paulo".

Paulo Cunha Bueno, del equipo de abogados que ejerce la defensa del exmandatario, aún no respondió a la solicitud de EFE sobre este asunto.

La declaración pública del letrado se produce luego de que Bolsonaro fue denunciado en la víspera por la Policía Federal por supuestamente "coaccionar" a la Corte Suprema para intentar obstruir el juicio que enfrenta por intento de .

En las investigaciones se descubrió un documento de 33 páginas, sin fecha ni firma, en donde el líder ultraderechista solicita asilo al Gobierno de en Argentina. Ese documento estaba en el teléfono de Bolsonaro desde 2024, cuando fue objeto de las primeras diligencias por el caso de golpismo.

En la carta dirigida a Milei, el expresidente alega que en su país es "perseguido por motivos y por delitos esencialmente políticos" y que ha sido objeto de medidas cautelares desde entonces.

Por esto, el juez del Supremo , instructor del proceso, dio un plazo de 48 horas a la defensa del exjefe de Estado, actualmente en prisión domiciliaria, para que explique el hallazgo.

"Huir nunca fue una opción", dice defensa de Bolsonaro

En ese contexto, el abogado defensor expresó que "huir nunca fue una opción" para el expresidente, quien "no solo se quedó en Brasil, sino que estuvo presente en todas las actuaciones del proceso en su contra, incluso en aquellas para las que no fue citado".

Estas declaraciones públicas aún no constan en el expediente y la defensa cuenta con un plazo menor a 48 horas para presentar sus explicaciones a la , quien será la encargada de dirimir si Bolsonaro incumplió medidas cautelares, como apunta el nuevo informe de la Policía Federal.

El futuro del expresidente se complica en vísperas de que el Supremo dicte sentencia en el juicio en el que se le acusa de "liderar" una trama para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el progresista .

El pleito comenzará el próximo 2 de septiembre y Bolsonaro se enfrenta a una posible pena de hasta 40 años de prisión.

