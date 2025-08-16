Más Información

El AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años

Aprueban licencia y placa obligatorias para bicimotos y scooters

Prevén que abasto de gasolina se normalice este fin de semana

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos con el narco

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Mario Delgado admite "error" en declaración sobre departamento de 15 mdp; lo aclaré desde mayo, explica

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Desmantelan narcolaboratorio en San Blas, Nayarit; aseguran cerca de 12.8 toneladas de metanfetamina

Punto 420 se mueve este sábado de Plaza de la Concepción a Plaza Tlaxcoaque

Congreso de la CDMX aprueba “Ley Crucito”; buscan castigar asesinato contra hermanastros o hijastras

El expresidente de Brasil, , salió este sábado de la residencia donde cumple una orden de para asistir a exámenes médicos, a pocas semanas de que la corte suprema falle en el juicio que enfrenta por una presunta intentona golpista.

Autorizado por el supremo, el exmandatario, de 70 años, llegó en la mañana a un centro médico de para practicarse una serie de exámenes luego de ser diagnosticado con "síntomas de reflujo e hipo" crónicos, según el pedido de su defensa.

Confinado en su residencia desde principios de agosto por violar una prohibición judicial de uso de redes sociales, el exmandatario (2019-2022) se limitó a dar un breve saludo a algunos simpatizantes que lo esperaban frente al hospital DF Star y no se dirigió a la prensa.

El juez a cargo de su proceso le prohibió expresarse en redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros, bajo el argumento de que estaba usándolas para obstruir a la justicia.

El principal líder de la derecha y la ultraderecha en Brasil se dice inocente y víctima de "persecución". Foto: AFP

Caso Bolsonaro provoca crisis diplomática entre Brasil y EU

Bolsonaro, que sufre secuelas de una puñalada que recibió en 2018, cuando era candidato, fue autorizado a permanecer en el hospital por ocho horas y luego deberá regresar a su residencia. Una veintena de simpatizantes los esperaban afuera con banderas de Brasil, de Israel y de Estados Unidos.

El principal líder de la derecha y la ultraderecha en Brasil se dice inocente y víctima de "persecución". Su caso ha detonado una crisis diplomática y comercial entre Brasilia y Washintgon.

En represalia al juicio contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó aranceles de 50% a las importaciones brasileñas, mientras su gobierno impuso sanciones al juez a cargo del proceso, Alexandre de Moraes.

La corte, sin embargo, avanza en el juicio y convocó a varias sesiones entre el 2 y el 12 de septiembre para decidir si Bolsonaro es culpable de haber tramado un golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, lo que puede llevarlo a la cárcel por unos 40 años.

