Río de Janeiro.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó este miércoles que la Corte Suprema lo absuelva de los cinco delitos por los que es juzgado, negó haber participado en un complot golpista y dijo que las acusaciones en su contra son "absurdas".
El líder ultraderechista pidió que se declare su inocencia en el alegato final entregado por sus abogados al Supremo Tribunal Federal (STF) en el marco del proceso que se le sigue por golpismo y por el que puede ser condenado, en caso de ser considerado responsable, a unos 40 años de prisión.
Bolsonaro pide permiso para dejar prisión domiciliaria y hacerse exámenes médicos; permanecerá 8 horas en el hospital
