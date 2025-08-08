Más Información

Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio

Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

Abogados de Caro Quintero acusan restricciones carcelarias propias de un terrorista para el capo; las imponen con base en “mitos”, dicen

Abogados de Caro Quintero acusan restricciones carcelarias propias de un terrorista para el capo; las imponen con base en “mitos”, dicen

Desconocen rendimiento de los médicos cubanos

Desconocen rendimiento de los médicos cubanos

"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones

"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

México es vulnerable por depender del gas natural de EU, advierte Pemex; llama a considerar a proveedores de otros países

México es vulnerable por depender del gas natural de EU, advierte Pemex; llama a considerar a proveedores de otros países

Plurinominales, un “monopolio” de asientos para líderes partidistas: Pablo Gómez; no hay regresión, defiende reforma electoral

Plurinominales, un “monopolio” de asientos para líderes partidistas: Pablo Gómez; no hay regresión, defiende reforma electoral

Noroña critica llamado de Luisa Alcalde a no vestir con lujos; “justa medianía es lo que puedes pagar con tu ingreso”, afirma

Noroña critica llamado de Luisa Alcalde a no vestir con lujos; “justa medianía es lo que puedes pagar con tu ingreso”, afirma

Club 51 reconoce regalo a Gutiérrez Luna para la F1 y luego se arrepiente; diputado acusa campaña en su contra

Club 51 reconoce regalo a Gutiérrez Luna para la F1 y luego se arrepiente; diputado acusa campaña en su contra

Cancelan visa del alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido durante horas por autoridades de migración de EU

Cancelan visa del alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido durante horas por autoridades de migración de EU

Fiscalía de Jalisco detecta red de reclutamiento forzado del CJNG; se extiende al menos a 6 estados

Fiscalía de Jalisco detecta red de reclutamiento forzado del CJNG; se extiende al menos a 6 estados

El expresó su "profunda indignación" a la embajada de Estados Unidos por una publicación en redes contra el magistrado a cargo del juicio al expresidente , confirmó una fuente de la cancillería a la AFP.

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al encargado de negocios estadounidense, , luego de que su representación publicara el jueves en X que Washington está "monitoreando de cerca la situación" del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, "arquitecto de la censura y persecución" a Bolsonaro.

"Amenazar a las autoridades de un país democrático es inaceptable", agregó la fuente diplomática brasileña.

Lee también

Escobar, jefe a cargo de la embajada estadounidense, fue recibido en la cancillería por el secretario interino para Europa y América del Norte, Flavio Goldman.

Esta es la cuarta vez que el gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva convoca al representante de Estados Unidos desde la asunción de Donald Trump en enero.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Foto: AFP
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Foto: AFP

EU impone medidas a Brasil tras juicio de Bolsonaro

En las últimas semanas, la embajada estadounidense en Brasil usó varias veces su cuenta de X para referirse al juez Moraes, relator del juicio al ultraderechista Bolsonaro por una presunta intentona golpista en 2022.

La embajada republicó el jueves en portugués un mensaje de una oficina del Departamento de Estado contra el magistrado brasileño.

"Los aliados de Moraes en la justicia y otras esferas están avisados de no apoyar ni facilitar su conducta", añadió esa publicación.

El gobierno de Trump suspendió la visa de Moraes y le aplicó la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a violadores de los derechos humanos en el mundo.

Lee también

Aliado de Bolsonaro, Trump impuso desde el miércoles aranceles punitivos de 50% a productos brasileños, bajo el argumento de que existe una "caza de brujas" contra el exmandatario (2019-2022).

Bolsonaro enfrenta un juicio ante la corte por un presunto intento frustrado de impedir la asunción de Lula, luego de que lo derrotara en las elecciones de 2022.

Su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, se mudó meses atrás a Estados Unidos, donde lleva adelante una campaña para que la Casa Blanca presione a las autoridades brasileñas en favor de su padre.

Bolsonaro se encuentra desde el lunes bajo arresto domiciliario preventivo, porque Moraes consideró que violó medidas cautelares que debe acatar mientras dura el juicio.

De ser hallado culpable, el líder de la derecha brasileña podría enfrentar hasta 40 años de prisión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2025: Este es el único requisito que debes cumplir para tramitar nueva CURP de manera voluntaria. Foto: Tomada de X @R2D2ARCE

CURP biométrica 2025: Este es el único requisito que debes cumplir para tramitar nueva CURP de manera voluntaria

Permiso I-94. EFE

Aumentará a $30 dólares el costo del permiso I-94 para cruzar por tierra a Estados Unidos

Abren registro para apoyo de 15 mil pesos en Edomex: solo necesitas cumplir con dos condiciones. Foto: Adobe

Abren registro para apoyo de 15 mil pesos en Edomex: solo necesitas cumplir con dos condiciones

Visa americana. Foto: iStock

¿Qué significa un “mal uso de la visa de turista” y por qué dan hasta 10 años de castigo?

IMSS: ¿Qué es la pensión vitalicia y cuánto dinero da? Requisitos y quiénes pueden solicitarla. Foto: Adobe / IMSS

IMSS: ¿Qué es la pensión vitalicia y cuánto dinero da? Requisitos y quiénes pueden solicitarla