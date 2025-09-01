Más Información

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso

Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos

Nuevos ministros reciben bastón de mando; sigue la cobertura EN VIVO

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheinbaum

"Se lo merecía"; Manolo Jiménez asegura que Noroña "se ganó" los empujones de "Alito" en el Senado

Vamos a trabajar para hacer una Suprema Corte diferente: Hugo Aguilar; adornan el Máximo Tribunal con arco floral

Sheinbaum destaca reforma judicial y relación con EU; así fue el mensaje por el Primer informe de gobierno

Rinden protesta 137 jueces y magistrados en la CDMX; autoridades lo califican como un hecho histórico

Turistas viven momentos de pánico en Tequila, Jalisco; hombre en presunto estado de ebriedad desarma a policía y dispara

Carlos Slim obtiene concesión para generar electricidad en Guanajuato; obtiene permisos para explorar recursos geotérmicos

El expresidente brasileño no comparecerá ante la Corte Suprema durante la fase final del juicio en su contra por golpismo, que se inicia el martes y se extenderá hasta el 12 de septiembre, informó a la AFP uno de sus abogados.

El líder ultraderechista, de 70 años y que se encuentra en prisión domiciliaria, debe ser declarado inocente o culpable de haber conspirado para impedir la asunción de su sucesor, el presidente , tras las elecciones de 2022.

Consultado sobre si el exmandatario estaría presente en la sala durante esta fase, su abogado Celso Vilardi respondió: "No asistirá".

El acusado no está obligado a hacerlo, según las reglas del tribunal.

La fase final del juicio comienza el martes con las deliberaciones de los jueces del supremo en Brasilia para decidir si condenan o absuelven a Bolsonaro y a siete de sus antiguos colaboradores.

El exmandatario se encuentra desde principios de agosto en prisión domiciliaria en la capital y está obligado a usar una tobillera electrónica, por incumplir una prohibición de manifestarse en redes sociales.

El juez a cargo de caso, Alexandre de Moraes, ordenó reforzar las medidas de seguridad en torno a su vivienda en vísperas de la etapa del fallo judicial, por considerar que existe "riesgo de fuga".

Sus seguidores realizaron manifestaciones de apoyo el domingo frente a su casa, mientras la sentencia de la corte suprema se espera la semana próxima.

El exmandatario podría ser condenado hasta a 43 años de prisión.

Él sostiene su inocencia y dice ser un perseguido político.

