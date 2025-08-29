Más Información

Mudanza y despedida de la vieja Suprema Corte; entre retratos y papeleo, así viven el último día laboral

SRE responde a "oferta" de Ted Cruz; seguridad en nuestro país es tarea exclusiva de autoridades mexicanas, afirma

Liga MX respalda al América; acusa a la alcaldía Benito Juárez por aplicar una sanción "sin escuchar a las partes"

Jueza federal de EU bloquea deportaciones rápidas de migrantes; se viola debido proceso, afirma

Buque lanzamisiles de EU ingresa al canal de Panamá rumbo al Caribe; continúa despliegue naval

Atrás quedó el riesgo de recesión, asegura Jonathan Heath, subgobernador de Banxico; advierte economía debilitada y estancada

Ratifican censura contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge González por caso Sansores; ordena supervisión permanente

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr; es señalado por nexos con el Cártel de Sinaloa

Rinde protesta Laura Itzel Castillo como nueva presidenta del Senado; Noroña se despide del cargo

Avioneta se desploma en Reynosa, Tamaulipas; reportan un muerto y dos lesionados

"¡Fuera Noroña!" Protestan en su casa de Tepoztlán; inmueble no me pertenece, lo estoy pagando, dice legislador

Lamentos, quejas y videos en el Senado; continúan acusaciones entre Noroña, "Alito" y sus bancadas

El expresidente brasileño no tiene ganas de alimentarse y continúa presentando un cuadro de vómitos, a pocos días de conocer su suerte en el juicio que enfrenta por golpismo, dijo este viernes su hijo y concejal, Carlos Bolsonaro.

"El viejo está delgado, no quiere alimentarse y sigue enfrentando interminables crisis de hipo y vómitos. Duele mucho ver todo esto", dijo en X el segundo de los cinco hijos del líder conservador.

Jair Bolsonaro, de 70 años, cumple desde hace casi un mes en la capital brasileña y debe usar tobillera electrónica, restricciones impuestas en el marco de una investigación por un presunto intento de obstruir el proceso judicial en su contra.

El líder de la derecha brasileña es acusado de ser la cabeza de una "organización criminal" que conspiró para impedir la asunción del presidente izquierdista tras su victoria electoral en 2022.

La corte suprema decidirá el veredicto entre el 2 y el 12 de septiembre. Bolsonaro, que clama su inocencia, podría enfrentar hasta 40 años de prisión.

El exjefe de Estado (2019-2022) sufrió de hipo y vómitos en julio, síntomas de renovados problemas en el aparato digestivo derivados de una puñalada sufrida en 2018, durante un acto de campaña.

Debido a esa crisis, en agosto se realizó exámenes médicos que revelaron que había tenido recientemente dos neumonías.

En abril había sido sometido a una larga cirugía para solucionar una obstrucción intestinal, en una de varias intervenciones desde la puñalada. Bolsonaro permaneció internado durante tres semanas tras la operación.

