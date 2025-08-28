São Paulo.- El Gobierno brasileño autorizó este jueves el inicio de consultas por parte de la Cámara de Comercio Exterior para ver si es posible aplicar la Ley de Reciprocidad contra los aranceles del 50% adicional impuestos por Donald Trump a gran parte de las importaciones brasileñas, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas.

La Cámara de Comercio Exterior de Brasil fue notificada este jueves y tiene hasta 30 días para realizar un análisis y determinar si las medidas tomadas por el Gobierno estadounidense encajan dentro de esta ley, reglamentada en el mes de julio, que determina los procedimientos de protección económica que el país tiene que adoptar para responder a medidas o barreras unilaterales impuestas por socios comerciales que restrinjan las exportaciones brasileñas.

El Gobierno de Estados Unidos será notificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil este viernes.

acf/mgm