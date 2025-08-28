Más Información

“Saludos a La Barredora”, le gritan a Adán Augusto en paseo por la CDMX; acude a reunión plenaria de Morena

Localizan sin vida en San Luis Potosí a madre buscadora de Zacatecas; probable responsable ya fue detenido

"Alito" responde a Sheinbaum por compararlo con un porro tras trifulca con Noroña; que la Presidenta se dedique a gobernar, pide

Privilegiaré el diálogo sin renunciar a mi trayectoria de izquierda: Laura Itzel Castillo; pide respeto en el Senado

NFL: Los Cowboys enviaron a Micah Parsons a Green Bay; el defensivo firmó un contrato histórico con los Packers

Denuncian ahora a SHEIN por plagio de textiles del Istmo de Tehuantepec; Gobierno de Oaxaca exige retirar las prendas

"Alito" vs Noroña, la post pelea; siguen lloviendo "trompadas"

Continúa Morena con ventaja para renovar diputados en 2027: encuesta

Sheinbaum se reúne con el vicepresidente Geraldo Alckmin; descarta firma de tratado de libre comercio con Brasil

Militantes priistas se manifiestan en apoyo a "Alito" Moreno tras trifulca con Noroña; marcharán hacia el Senado

Identifican a mujer asesinada junto a su familia en Guadalajara; se trata de la creadora de contenido Esmeralda FG

Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

São Paulo.- El Gobierno brasileño autorizó este jueves el inicio de consultas por parte de la Cámara de Comercio Exterior para ver si es posible aplicar la Ley de Reciprocidad contra los aranceles del 50% adicional impuestos por a gran parte de las importaciones brasileñas, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas.

La Cámara de Comercio Exterior de Brasil fue notificada este jueves y tiene hasta 30 días para realizar un análisis y determinar si las medidas tomadas por el Gobierno estadounidense encajan dentro de esta ley, reglamentada en el mes de julio, que determina los procedimientos de protección económica que el país tiene que adoptar para responder a medidas o barreras unilaterales impuestas por socios comerciales que restrinjan las exportaciones brasileñas.

El Gobierno de Estados Unidos será notificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil este viernes.

