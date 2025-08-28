La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con Brasil se cerrará un acuerdo de complementariedad y cooperación, pero descartó la firma de un tratado de libre comercio.

La jefa del Ejecutivo federal detalló que hoy jueves, a mediodía, tiene confirmada una reunión privada en Palacio Nacional con Geraldo Alckmin, vicepresidente de la República Federativa de Brasil, junto con un grupo de empresarios de ese país.

"Es un acuerdo de complementariedad. Brasil produce y tiene tecnología en ciertas áreas que le interesan a México y también nosotros tenemos, desarrollo en ciertas áreas que le interesan a Brasil. Recuerden que se reunieron los empresarios, no solamente el vicepresidente de Brasil, y Relaciones Exteriores, Economía, Energía, sino también hubo reunión entre empresarios, para ver si puede haber alguna complementariedad.

“Ahora me voy a reunir yo a las 12:00 y ahí, pues, vamos a hacer un resumen de las reuniones que se han tenido, los acuerdos que se pueden alcanzar. Pero sí, en efecto, no estamos pensando en un acuerdo de libre comercio, sino más bien de colaboración y cooperación en ciertas áreas”, subrayó.

En Palacio Nacional, Marcelo Ebrard, secretario de Economía (SE), detalló que con Brasil se firmaron memorándums de entendimiento para iniciar tareas de cooperación.

“Primordialmente, lo que interesa es actualizar por parte del mismo, actualizar disposiciones que limitan la exportación mexicana, particularmente industria automotriz, reglas de origen, aplicación de reglas de origen, y por parte de Brasil, fue lo que tiene que ver con algunos temas agroalimentarios, ellos son una potencia exportadora en materia en esa materia”.

El secretario explicó que en términos de cooperación se planteó un acuerdo entre las agencias regulatorias en materia de salud.

