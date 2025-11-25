Más Información

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

"Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto"

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

La presidenta recibió en Palacio Nacional a su homóloga de Honduras, , para sostener una reunión bilateral que busca fortalecer los vínculos entre ambos países.

A las 12:05 horas, Sheinbaum recibió en la Puerta de Honor ubicada en el Zócalo capitalino a la Presidenta de Honduras, área que permanece resguardada con vallas debido a las manifestaciones previstas por el (25N).

Por este motivo, la mandataria hondureña ingresó por la calle Corregidora.

Sheinbaum tendrá reuniones privadas con Castro, en las que ambos gobiernos profundizarán los lazos de cooperación. El objetivo, de acuerdo con la Mandataria mexicana, es reforzar la relación que ya existe y estrechar aún más la colaboración con Honduras en temas de interés regional.

La Presidenta de Honduras fue recibida con los honores oficiales correspondientes a una visita de Estado, con protocolo diplomático y la interpretación de los himnos nacionales, para posteriormente dar paso a los encuentros cerrados entre las delegaciones.

En la recepción acompañaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller; la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur; y Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Oficina de Presidencia.

