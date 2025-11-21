Más Información

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Estrategia de Salinas Pliego ha sido de mucho odio, dice Sheinbaum; advierte pérdida de anunciantes en TV Azteca

Estrategia de Salinas Pliego ha sido de mucho odio, dice Sheinbaum; advierte pérdida de anunciantes en TV Azteca

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

Guerra en Ucrania: Estos son los puntos del plan de Trump para lograr la paz

Guerra en Ucrania: Estos son los puntos del plan de Trump para lograr la paz

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

Sheinbaum explica cómo va su proceso de denuncia contra acosador; avanza homologación de abuso en estados

Sheinbaum explica cómo va su proceso de denuncia contra acosador; avanza homologación de abuso en estados

, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (), acordó con el embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, seguir fortaleciendo la relación bilateral.

El canciller De la Fuente recibió este viernes 21 de noviembre en la SRE al , quien está por concluir su misión después de cuatro años como representante de la isla en territorio mexicano.

"El embajador agradeció las atenciones diplomáticas de México y ambos convinieron en seguir fortaleciendo la relación bilateral para el bienestar de ambos pueblos", destacó la Cancillería.

Lee también

Recientemente, el embajador resaltó que continúa la relación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como fue con el expresidente : franca, directa y de mucha colaboración.

Agradeció al gobierno de México por ayudar en temas como el energético.

“Ha sido histórico el respaldo de México a la justa demanda del pueblo cubano por el levantamiento del bloqueo (...) Estamos seguros de que continuaremos con el respaldo de México, lo cual nosotros estamos eternamente agradecidos”, comentó en octubre pasado.

Lee también

Sobre el envío de petróleo de México a Cuba para hacer frente la crisis energética, el embajador Rodríguez Costa dijo que “el comercio es natural” y “hay una relación estrecha con todas las instituciones mexicanas”, incluidas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]