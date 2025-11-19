Más Información

Sheinbaum anuncia red de supercómputo en México; tendrá una “súper computadora”, la más grande de AL

Sheinbaum anuncia red de supercómputo en México; tendrá una “súper computadora”, la más grande de AL

Ebrard anuncia récord de inversión extranjera; destaca fortalecimiento internacional y confianza ante inversionistas

Ebrard anuncia récord de inversión extranjera; destaca fortalecimiento internacional y confianza ante inversionistas

Pescan en redes sociales pasajeros para el Tren Maya

Pescan en redes sociales pasajeros para el Tren Maya

EU va contra exatleta olímpico Ryan Wedding, a quien vincula con el Cártel de Sinaloa

EU va contra exatleta olímpico Ryan Wedding, a quien vincula con el Cártel de Sinaloa

Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Marcha Generación Z: Sheinbaum niega persecución política contra imputados; detención fue por hechos violentos, dice

Marcha Generación Z: Sheinbaum niega persecución política contra imputados; detención fue por hechos violentos, dice

La Secretaría de Relaciones Exteriores () lamentó la muerte de dos senderistas de nacionalidad mexicana, en el , Chile.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que tan pronto se confirmó el accidente la embajada de México en Santiago atendió la situación con base en la información brindada por las autoridades locales.

"En seguimiento, se continuará apoyando y brindando la asistencia consular requerida. La embajada está en contacto con los familiares de las víctimas para ofrecerles toda la ayuda necesaria", dijo la Cancillería al reiterar sus condolencias a familiares y amistades de las víctimas.

Lee también

Después de que se reportó que dos excursionistas de nacionalidad mexicana fallecieron en el , la embajada de México en Chile indicó que se daba seguimiento.

Al lamentar las muertes de los dos connacional, la embajada señaló que atiendía "el incidente" y mantenía comunicación con autoridades locales, además que se brindaba asistencia consular.

La embajada mexicana puso a disposición el número de emergencias +56996823061 para la atención de la ciudadanía.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]