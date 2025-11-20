El presidente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, afirmó que los jóvenes son la chispa del cambio porque están demostrando que no se necesita permiso para defender la democracia y al pueblo de México, y que “no se necesitan cargos para defender la libertad”.

En el marco de la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, en la sede nacional del PRI, aseguró que hoy México no lucha contra un gobierno que solamente es ineficiente y corrupto. “México lucha contra un gobierno que amenaza la paz, la vida y la libertad de las y los mexicanos”, dijo.

Además, el dirigente del tricolor sostuvo que “México no enfrenta un mal sexenio. Enfrenta un proyecto diseñado para destruir a la democracia, para quitarle las libertades a las y los mexicanos, y para que quieran construir aquí una dictadura, que jamás vamos a permitir”.

Lee también Jorge Triana reacciona a caso de Edson Andrade y afirma que Morena también le paga por servicios digitales

Alejandro Moreno Cárdenas. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Alejandro Moreno señaló que hoy estamos viviendo una verdadera revolución de las ideas, impulsada por una generación “que ya no se traga las mentiras, que ya no se arrodilla ante el poder y que ya no se deja intimidar por el gobierno más represor y corrupto que ha tenido nuestro país en décadas”.

Por otra parte, destacó que el mensaje de la Revolución Mexicana sigue vigente, al señalar que la justicia se conquista, y los derechos y las libertades se defienden.

Acompañado por la secretaria general del tricolor, Carolina Viggiano; el secretario técnico del Consejo Político Nacional, Pablo Angulo; el secretario de Organización, Jorge Meade, así como Augusto Gómez Villanueva, dijo que en el PRI, “estamos del lado correcto de la historia, con el pueblo y por el pueblo”.

Lee también Marcha de la Generación Z: Edson Andrade responde a acusaciones de Luisa María Alcalde tras exhibir contrato millonario

Recordó que la Revolución Mexicana nació del cansancio, de la injusticia y del hartazgo frente a un régimen que dejó de escuchar al pueblo.

Hoy, agregó el senador y dirigente nacional del PRI, “ese hartazgo volvió y tiene nombre: Morena. Un partido de impresentables narcopolíticos, que llegó al poder por la vía democrática, pero ahora se empeña en desmantelarla, en reprimir a la juventud y en entregar el país al crimen organizado”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/rmlgv