La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzó los módulos de atención instalados en aeropuertos del país para orientar y proteger a los consumidores ante el inicio del Mundial 2026, particularmente en las sedes de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

La dependencia señaló que la llegada de aficionados nacionales e internacionales a las ciudades sede del torneo representa una mayor demanda de servicios en terminales aéreas, por lo que mantiene activo un programa de verificación y vigilancia implementado desde el pasado 16 de febrero.

Indicó que, mediante personal capacitado ubicado en accesos y salas de última espera, los pasajeros pueden recibir asesoría sobre sus derechos al viajar en avión, así como orientación en casos de demoras o cancelaciones de vuelos, pérdida o daños de equipaje y sobreventa de boletos.

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De igual manera, Profeco informó que puso a disposición básculas de verificación para que las personas usuarias puedan conocer el peso de su equipaje antes de documentarlo. Según explicó en un comunicado, el personal valida el peso y coloca una etiqueta oficial con la información correspondiente.

En el comunicado, la Procuraduría señaló que los módulos buscan generar cercanía con las personas consumidoras y contribuir a la protección de sus derechos en materia de consumo durante el periodo del Mundial.

También recomendó a quienes viajen durante las fechas del torneo revisar previamente las políticas de las aerolíneas, conservar comprobantes de pago y mantenerse atentos a las notificaciones de seguridad emitidas en los aeropuertos.

La Profeco recomendó a los aficionados que se dispongan a viajar durante las fechas del Mundial, revisar con antelación las políticas de las aerolíneas, conservar comprobantes de pago y atender las notificaciones de seguridad del aeropuerto, para prevenir incumplimientos y a fin de agilizar cada procedimiento.

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