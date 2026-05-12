La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a las personas afectadas por la cancelación de boletos adquiridos en la preventa del partido entre Cruz Azul y Chivas, correspondiente a la ida de las semifinales del Clausura 2026, a presentar sus quejas para buscar que se respete la transacción.

El incidente ocurrió durante la venta en el portal de Fanki, donde por un error en la plataforma los boletos llegaron a mostrarse con precios inferiores a los 200 pesos. Diversos aficionados realizaron compras, sin embargo, estas fueron posteriormente canceladas, lo que generó múltiples reclamos en redes sociales.

Ante la situación, la Profeco se pronunció a través de sus redes sociales e invitó a los consumidores a iniciar el proceso de queja.

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“Ante la cancelación unilateral de boletos en preventa por parte de la boletera Fanki Sports para el partido Cruz Azul-Chivas, la Profeco invita a las personas afectadas a presentar su queja a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722 o a los correos asesoria@profeco.gob.mx y dgodecos@profeco.gob.mx”, se lee en el mensaje difundido.

Por su parte, el Estadio Banorte lanzó su propio comunicado explicando que la falla se originó por una anomalía en el sistema de la boletera durante el proceso de compra, lo que obligó a la cancelación de todas las órdenes generadas, incluidas aquellas adquiridas por 183 pesos.

Tanto el estadio como Fanki informaron que los pagos serán reembolsados y que los usuarios deberán realizar nuevamente la compra con los precios actualizados.

Ante la cancelación unilateral de boletos en preventa por parte de la boletera @Fankisports

para el partido Cruz Azul-Chivas, la @Profeco invita a las personas afectadas a presentar su queja a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722 o a los correos… pic.twitter.com/8GGUp36mWa — Profeco (@Profeco) May 12, 2026

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gs