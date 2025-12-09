Más Información

La mañana del martes 9 de diciembre de 2025, un inusual incidente sorprendió a transeúntes y automovilistas en la zona centro de la capital, luego de que un hombre que descendía en paracaídas quedara atorado en un semáforo sobre Avenida Balderas, a la altura de Avenida Juárez, en la colonia Centro.

De acuerdo con los reportes de los Centros de Monitoreo C5 y C2 Centro Histórico, las cámaras captaron el momento en que un hombre vestido de negro descendía en paracaídas y terminó enganchado en la estructura del semáforo. Minutos después, un vehículo color gris se detuvo en el lugar y dos hombres bajaron para intentar liberar el paracaídas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al sitio para brindar apoyo y verificar la situación. Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas y que el paracaidista logró descender sin mayores complicaciones, aunque el equipo permaneció atorado en la infraestructura vial.

Personal de Tránsito arribó para coordinar la movilidad y realizar las aclaraciones correspondientes, mientras que cuerpos de emergencia continuaron en la zona hasta asegurar que no existiera riesgo para peatones o automovilistas.

Las causas del salto en paracaídas dentro de una zona urbana aún no han sido aclaradas.

