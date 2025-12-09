La mañana del martes 9 de diciembre de 2025, un inusual incidente sorprendió a transeúntes y automovilistas en la zona centro de la capital, luego de que un hombre que descendía en paracaídas quedara atorado en un semáforo sobre Avenida Balderas, a la altura de Avenida Juárez, en la colonia Centro.

De acuerdo con los reportes de los Centros de Monitoreo C5 y C2 Centro Histórico, las cámaras captaron el momento en que un hombre vestido de negro descendía en paracaídas y terminó enganchado en la estructura del semáforo. Minutos después, un vehículo color gris se detuvo en el lugar y dos hombres bajaron para intentar liberar el paracaídas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al sitio para brindar apoyo y verificar la situación. Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas y que el paracaidista logró descender sin mayores complicaciones, aunque el equipo permaneció atorado en la infraestructura vial.

Personal de Tránsito arribó para coordinar la movilidad y realizar las aclaraciones correspondientes, mientras que cuerpos de emergencia continuaron en la zona hasta asegurar que no existiera riesgo para peatones o automovilistas.

Las causas del salto en paracaídas dentro de una zona urbana aún no han sido aclaradas.

El monitoreo del @C5_CDMX permitió identificar a un hombre que quedó atorado en un semáforo tras descender en paracaídas en Balderas y Juárez. Desde el C2 Centro Histórico dimos seguimiento preventivo y nos coordinamos con personal de @SSC_CDMX para verificar que no hubiera daños… pic.twitter.com/uy6PIRZArU — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) December 9, 2025

