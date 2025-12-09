Más Información
Tras calificar como históricos y justos los acuerdos reparatorios que se han alcanzado entre las familias de las víctimas y la empresa por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que se ha logrado un avance del 90% en dichos convenios.
“Fue un acuerdo reparatorio, le llamaría, histórico, muy justo y vamos bien ahí. Ya estaremos informando con más detalle para la próxima semana”, dijo.
A tres meses de la explosión que dejó 32 muertos, la mandataria capitalina adelantó que la próxima semana, las autoridades capitalinas y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) brindarán mayor información sobre este tema.
Explicó que hace una semana las autoridades se reunieron con las víctimas de la explosión para escuchar sus peticiones y atender todos los temas que han planteado.
“Se va por muy buen camino con estos acuerdos reparatorios. Se lleva ya el 90% de acuerdos reparatorios en el caso de las víctimas o familiares de las víctimas y estaremos dando la información ya a detalle, la próxima semana; vamos a invitar a la Fiscalía, a todas las áreas”, dijo.
El pasado 11 de noviembre, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que hasta entonces se habían celebrado acuerdos reparatorios con 78 de las 99 víctimas identificadas por este suceso.
Durante una conferencia de prensa, la titular de la FGJ-CDMX detalló que para esa fecha se tenían identificadas a 99 víctimas individuales por la explosión ocurrida el 10 de septiembre, y dijo que se investigan distintos casos, como el delito de lesiones culposas, casos de fallecimiento, así como de daños materiales.
