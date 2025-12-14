Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos hombres probablemente vinculados con el asesinato de una persona, ocurrido el pasado 11 de diciembre en la colonia Magdalena Mixhiuca, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La detención se realizó en el cruce de las calles Plutarco Elías Calles y Oriente 109, en la colonia Tlazintla, alcaldía Iztacalco, donde los oficiales ubicaron un vehículo sin placas de circulación, presuntamente relacionado con el ataque.

Tras marcarles el alto, los uniformados solicitaron al conductor y su acompañante que descendieran de la unidad para realizarles una revisión de seguridad, conforme a los protocolos policiales. Los detenidos son un hombre de 38 años y un menor de 16 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP) para definir su situación jurídica.

En un comunicado, la SSC informó que, como parte del seguimiento al homicidio de un hombre de 29 años, y luego de la detención de una mujer que portaba un arma de fuego corta, se logró identificar un automóvil color gris en el que otros posibles responsables huyeron del lugar. Ante ello, se implementaron vigilancias fijas y móviles, así como un cerco virtual en la zona.

La dependencia detalló que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte detectaron en tiempo real a los posibles responsables cuando circulaban por las calles Melchor Ocampo y avenida Morelos, en la colonia Magdalena Mixhuca, lo que permitió su ubicación y captura.

Detienen a dos presuntos implicados en homicidio de Magdalena Mixhuca; uno es menor de edad. Foto: Especial

Aseguran droga y antecedentes penales

La SSC indicó que durante la detención se aseguraron cinco cartuchos percutidos, tres bolsas con hierba verde y seca con características de marihuana, una bolsa con sustancia sólida blanca similar al crystal, además de un teléfono celular y dinero en efectivo.

Asimismo, tras un cruce de información, se estableció que el detenido de 38 años cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: en 2009 por robo a transeúnte con violencia, en 2014 por robo agravado y lesiones calificadas, y en 2019 por robo agravado.

