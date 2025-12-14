Las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda del Congreso de la Ciudad de México aprobaron, por mayoría, el Paquete Económico 2026.

Con el voto en contra del PAN y el PRI, Morena y aliados avalaron el Código Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos por un monto de 313 mil 385 millones 406 mil siete pesos. Este lunes este Paquete Económico será discutido en el pleno.

El Código Fiscal estipula, entre otras cosas, que los automovilistas podrán acceder al subsidio de 100% a la tenencia si su vehículo tiene un costo inferior, IVA incluido, de 638 mil pesos.

Asimismo, se fortalece la determinación presuntiva para que las autoridades fiscales, al determinar las contribuciones, puedan considerar presuntivamente los ingresos de los contribuyentes considerando: la información obtenida por las autoridades fiscales federales y locales; y los datos contenidos en las declaraciones formuladas por el contribuyente presentadas ante las autoridades fiscales federales.

De igual forma, no se crean nuevos impuestos, sólo se actualiza su valor conforme a la inflación.

A su vez, la Ley de Ingresos plantea una recaudación de 97 mil 644 millones de pesos por el pago de impuestos; 18 mil millones por el pago de derechos como agua y drenaje; 16 mil millones por el pago de productos; y siete mil millones por el pago de aprovechamientos como multas de tránsito.

La licencia permanente se mantendrá vigente durante todo 2026 con el mismo costo de mil 500 pesos. Se prevé un desendeudamiento neto de 0.5% en términos reales y el financiamiento de las obras de las Líneas 5 y 6 del Cablebús mediante la emisión del Bono Verde.

El Presupuesto de Egresos estipula que las asignaciones de las dependencias y órganos desconcentrados ascienden a 131 mil 190 millones de pesos; el presupuesto para las alcaldías sería de 57 mil 600 millones de pesos; y el recursos para organismos autónomos y de gobierno ascendería a 25 mil 186 millones de pesos.

Se propone la creación del Fondo de Repavimentación por un monto de mil millones de pesos, integrado de manera proporcional con recursos fiscales ya contenidos en el presupuesto autorizado de las alcaldías.

Para 2026 se asignan 25 mil millones de pesos de inversión total para el Metro, de los cuales, cinco mil millones se destinan específicamente para la modernización de la Línea 3, una de las líneas con mayor demanda, que transporta mensualmente a más de 14 millones de personas.

Durante la discusión del Código Fiscal, legisladores panistas y priístas se manifestaron en contra de lo que llamaron “terrorismo fiscal”.

“Nosotros no podemos acompañar el Código Fiscal porque en general tampoco vamos a estar a favor de seguir aumentando impuestos, hay un aumento importante de impuestos, y además tiene estos dos aspectos: terrorismo fiscal por un lado con la determinación presuntiva y por otro lado, pues también beneficios fiscales que nadie conoce que van a ser publicados hasta después, tendrían que publicarse y decirse en el propio Código en el propio texto del Código”, comentó Ricardo Rubio.

Pablo Trejo sostuvo que no hay ningún “terrorismo fiscal”, y destacó que están proponiendo un Código Fiscal en beneficio de la población, con un gran sentido social, equilibrado, sin exceso en la recaudación, “sin incrementar impuestos, actualizando sólo las tarifas, pero eso sí queremos darle herramientas a la autoridad fiscal para evitar la elusión y elevación fiscal, y que claro el mensaje: sí vamos contra los elusores y evasores fiscales, ese es el espíritu de este Código”.

El panista Andrés Atayde detalló que la inflación está estimada en 3%, pero el factor de actualización se calculó en 3.91%. “Ese .91% de diferencia es una ganancia pura, neta, real de la Tesorería y de la hacienda pública local de la Ciudad de México, y eso lo terminan pagando las y los contribuyentes”.

Valentina Batres, de Morena, dejó claro que no hay “terrorismo fiscal”, sino un refuerzo para combatir la elusión y la evasión fiscal “y solamente quienes son defensores de la de la elusión que tanto daño le han hecho, porque han dejado de entrar recursos que mejoren nuestras condiciones de vida de todos los que habitamos el país y la Ciudad, son PRI y el PAN porque no veo como armen todo este discurso y esta narrativa en contra de qué se viva mejor y que sean progresivas las contribuciones en la Ciudad”.

