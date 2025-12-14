Las personas juzgadoras del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) otorgan a las mujeres víctimas de violencia medidas de protección que operan las 24 horas del día y los 365 días del año, aseguró el juez segundo oral familiar, Eduardo García Ramírez.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, estas medidas son indefinidas y se mantienen vigentes hasta que la víctima se encuentre a salvo, con una revisión cada tres meses para evaluar su continuidad y eficacia.

Durante la Feria de Servicios “Encuentro con la justicia, jornadas de igualdad”, el juez destacó la labor de juezas y jueces del TSJCDMX, quienes actualmente trabajan de manera interinstitucional con diversas dependencias para resguardar a las mujeres en casos de violencia familiar.

Subrayó que los impartidores de justicia deben actuar con sensibilidad hacia las víctimas y firmeza en la aplicación de la ley, al señalar que tienen la obligación de implementar todas las medidas necesarias para evitar cualquier forma de violencia, sin importar la materia jurídica.

Por su parte, Nancy Iniestra Morales, directora general de los Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México, reconoció el trabajo de la comunidad judicial por la creación de estos espacios especializados, los cuales —dijo— funcionan como una herramienta de capacitación para las personas servidoras públicas y permiten brindar un mejor servicio a la sociedad.

