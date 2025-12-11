El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, llamó al Congreso de la Ciudad de México a duplicar el presupuesto para seguridad en la demarcación, y no “regatear” los recursos para mejorar la vigilancia en las colonias con más elementos y unidades.

Dijo que a pesar de que las alcaldías han padecido por falta de recursos, las demarcaciones gobernadas por la oposición se colocan en los primeros lugares de seguridad en la capital, sin embargo, se requiere más presupuesto para seguir fortaleciendo las acciones en contra de la delincuencia.

“Por eso nuestra exigencia al gobierno federal, bueno, el gobierno federal ya decidió darle la espalda a la gente, pero aquí en la Ciudad todavía están los diputados discutiendo el presupuesto, entonces nosotros insistimos, más recursos, el doble de recursos para seguridad, para nuestras vecinas y vecinos, para mejorar la vigilancia en las zonas para tener más unidades y más elementos”, aseveró.

Durante el banderazo de arranque del Operativo Conjunto Prevención del Delito con el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, y la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras para blindar las fronteras de los tres territorios durante la temporada decembrina, Tabe dijo que la zona poniente de la CDMX, con estos gobiernos, ha dado buenos resultados, y se ha convertido en un “oasis de seguridad”, ya que al final el trabajo que realizan todas y cada una de las alcaldías también tiene un resultado positivo para la Ciudad de México y la ZMVM.

Agregó que las prioridades de los gobiernos se reflejan en los presupuestos y en las acciones, y no sólo en los discursos, por ello Miguel Hidalgo le apuesta a la paz en la demarcación y a ser la número uno en seguridad en toda la CDMX.

“Los diputados tienen que asignar más presupuesto para que podamos duplicar nuestras capacidades en unidades y elementos de seguridad. Estamos haciendo la solicitud para duplicar el presupuesto para seguridad, aumentar con la vigilancia y continuar con la reducción de los delitos y mejorar toda la la percepción de seguridad”, mencionó.

Romina Contreras coincidió en la necesidad de contar con más recursos para seguridad y solicitó regresar a las entidades el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

“Aquí estamos presentes, estamos defendiendo la seguridad de la ciudadanía y si necesitamos recursos para más armamento, para más patrullas, para más arcos lectores de placas, para más videocámaras de vigilancia, así como también reforzar el C4 y demás, las unidades móviles que tenemos los centros de mando, entonces es importante que la Federación nos dé mucho más recursos para fortalecer a nuestros cuerpos policíacos”, precisó.

En su oportunidad, Carlos Orvañanos destacó que en este operativo conjunto las tres demarcaciones cuentan con cerca de 500 elementos que vigilan el poniente de la Ciudad, mientras que en la zona fronteriza destinarán más de 78 elementos y 25 unidades entre patrullas y motos, que vigilarán en puntos estratégicos esta zona hasta el 7 de enero.

“Esto refuerza la coordinación que ya se viene trabajando, pero que en estás épocas de manera importante tenemos que reforzar la presencia en los puntos, porque como sabemos en estás épocas muchas familias de la zona de Bosques de las Lomas y de otras zonas residenciales salen a vacacionar y esto implica que la zona pueda tener riesgo de mayores delitos de robo a casa habitación, por eso con este operativo reforzamos la presencia y mantenemos muy segura la zona del poniente”, dijo.

Añadió que Miguel Hidalgo, Huixquilucan y Cuajimalpa, avanzan también en la reiluminación de las calles, porque "un foco más, es un delito menos" y este esfuerzo conjunto que realizan año con año da muestra de que con coordinación y estrategia se pueden tener mejores resultados.

