La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó apoyos del programa Mi Beca para Empezar en el Deportivo Magdalena Mixhuca.

Recordó que este programa nació en 2019 con el objetivo de garantizar el derecho a la educación y evitar que niñas y niños abandonen la escuela por motivos económicos. Subrayó que se trata de un programa universal, ya que el apoyo se entrega por niña o niño y no por familia, lo que permite que todos los estudiantes inscritos en escuelas públicas accedan al beneficio.

Brugada Molina destacó que este esquema asegura no sólo la permanencia escolar, sino también condiciones básicas de alimentación y estudio para la niñez capitalina. En contraste con modelos anteriores, explicó que los gobiernos de la Cuarta Transformación reconocen a todas las niñas y los niños, sin distinción, por lo que el apoyo se otorga sin distinción de promedios escolares.

Lee también Policías evitan tragedia en Benito Juárez; rescatan a mujer que intentaba arrojarse de un edificio

Detalló que las y los estudiantes de educación preescolar reciben un apoyo total de 3 mil 370 pesos por niña o niño, que corresponde a 600 pesos mensuales acumulados desde septiembre y un apoyo adicional para útiles escolares. En tanto, las y los alumnos de educación primaria reciben 3 mil 700 pesos, que incluyen el apoyo mensual y recursos destinados a útiles y uniformes escolares.

La Jefa de Gobierno afirmó que su administración trabaja en la construcción del segundo piso de la transformación en la Ciudad de México mediante una política social integral que acompaña a las personas a lo largo de todas las etapas de la vida.

En ese sentido, mencionó programas como Desde la Cuna, dirigido a niñas y niños de cero a tres años, que reciben apoyo durante sus primeros mil días de vida para fortalecer su desarrollo, salud y cuidado desde el nacimiento.

Lee también Suspenden tres obras irregulares en Coyoacán; vecinos denunciaron daños a propiedades aledañas

Asimismo, destacó que por primera vez en la historia de la Ciudad se apoya a estudiantes universitarios con una beca destinada al transporte, además de fortalecer los apoyos para personas adultas mayores, reconociendo el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador como impulsor de la política social en la capital y a nivel nacional.

La mandataria capitalina señaló que el Gobierno de la Ciudad de México mantiene programas de apoyo para personas desde los 57 años de edad, así como el programa Mercomuna, que entrega vales canjeables en mercados públicos y tiendas de barrio a titulares de familias de entre 19 y 56 años, con el objetivo de fortalecer la economía local y el bienestar de los hogares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov