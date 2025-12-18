La mañana de este jueves, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, detenciones prolongadas de trenes y saturación en las Líneas 3, B, A, 7, 1 y 9, situación que generó múltiples quejas en redes sociales.

En la Línea 3, usuarios denunciaron retrasos constantes y lentitud del servicio con dirección a Indios Verdes y Universidad. Ante las quejas, el STC Metro respondió que no había averías, sino alta afluencia por hora pico, y que se agilizaba la circulación de trenes.

En la Línea B, pasajeros reportaron detenciones prolongadas en la estación Ecatepec, con dirección a Buenavista, así como frenados constantes.

También se registraron demoras significativas en la Línea A, donde los tiempos de espera superaron lo anunciado y se reportó falta de trenes en circulación.

En la Línea 7, con dirección El Rosario–Barranca del Muerto, usuarios señalaron paradas prolongadas en estaciones y lentitud del servicio.

Usuarios de la Línea 1, con dirección a Pantitlán, también reportaron retrasos matutinos, sin que se informara la causa oficial.

En la Línea 9, los pasajeros manifestaron inconformidad por los tiempos de traslado, al señalar demoras para llegar a sus trabajos.

