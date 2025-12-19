Más Información
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) capturaron en la alcaldía Gustavo A. Madero a dos hombres y una mujer, presuntamente relacionados con varios robos a casa habitación en distintas alcaldías, y que serían parte de un grupo criminal generador de violencia que opera al norte de la Ciudad de México.
El pasado 3 de diciembre, la Policía capitalina tuvo conocimiento del robo a un domicilio en la colonia Piedad Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.
Tras un análisis de las cámaras de circuito cerrado de la vivienda, las autoridades obtuvieron las características de los ladrones y del auto en que se trasladaron, una camioneta color gris, y posteriormente ubicaron su área de movilidad en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, informó la SSC.
Policías en campo vieron el vehículo y a las tres personas a bordo durante un patrullaje en las calles Ángel Albino Corzo y Norte 72-A, en la colonia Mártires de Río Blanco.
Policías en campo vieron el vehículo y a las tres personas a bordo durante un patrullaje en las calles Ángel Albino Corzo y Norte 72-A, en la colonia Mártires de Río Blanco.
Los oficiales se acercaron al auto y les realizaron una revisión, tras la cual les encontraron 260 bolsas de marihuana y dos celulares.
La mujer y los dos hombres fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para definir su situación.
La SSC aseguró que los detenidos estarían relacionados con dos robos a casa habitación, registrados el 28 y 29 de noviembre, en la colonia Del Valle Centro, de la alcaldía Benito Juárez y en la colonia San Álvaro, de la alcaldía Azcapotzalco, respectivamente.
afcl
