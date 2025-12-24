Elementos de Protección Civil y Bomberos de Cuautitlán Izcalli realizaron labores de limpieza sobre Periférico Norte, a la altura de Perinorte, luego del derrame de bultos de cemento provenientes de un camión de carga.

Automovilistas informaron que, al transitar por la zona, el polvo de cemento se dispersó en el ambiente, generando una nube de humo que redujo considerablemente la visibilidad y representó un riesgo para la circulación vehicular.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos, a bordo de las unidades PCYB-56 y PCYB-83, para llevar a cabo el retiro de los bultos de cemento y realizar trabajos de limpieza.

Con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de los conductores, los cuerpos de emergencia trabajaron en un tramo aproximado de un kilómetro, distancia en la que se dispersó el material.

Las autoridades municipales exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y atender las indicaciones del personal de emergencia mientras se normalizan las condiciones de la vialidad.

