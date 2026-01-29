Al encabezar la clausura del curso especializado en identificación de componentes no convencionales (QRBNE), realizado en el complejo C5 de Cancún, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, afirmó que su administración trabaja con planeación y coordinación permanente con el Gobierno de México y las fuerzas federales para garantizar la seguridad.

Durante el evento, la mandataria estatal subrayó que existe una estrecha colaboración con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como con las fuerzas armadas, a fin de fortalecer las acciones preventivas en el estado.

La capacitación estuvo dirigida a personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, así como a integrantes de corporaciones de entidades que serán sede de la Copa Mundial de Futbol 2026, entre ellas Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Morelos, Ciudad de México y Quintana Roo.

Mara Lezama resaltó la relevancia de este adiestramiento, al señalar que Cancún fungirá como principal aeropuerto internacional de ingreso al país durante el Mundial, debido a su conectividad diaria con las 16 ciudades donde se desarrollarán los encuentros deportivos.

“Cancún será el punto de conexión para miles de visitantes que decidirán hospedarse aquí o trasladarse a otras sedes y regresar”, explicó la gobernadora, al tiempo que reconoció el esfuerzo de quienes participaron en esta preparación especializada.

El objetivo del curso fue reforzar las capacidades institucionales para la identificación, prevención y atención de riesgos de tipo químico, radiológico, biológico, nuclear y explosivo, con el fin de asegurar condiciones óptimas antes, durante y después del evento deportivo de talla internacional.

Esta acción forma parte de los compromisos asumidos por Quintana Roo como puerta de entrada al Mundial 2026 y se enmarca dentro del Plan Kukulkán y de la Estrategia Estatal Interinstitucional de Seguridad, pilares de la política preventiva en la entidad.

La capacitación fue coordinada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado y contó con la participación de instructores especializados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, así como del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacional (CANDESTI).

Durante la clausura se destacó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las entidades federativas será fundamental para anticipar riesgos y garantizar un entorno seguro, acorde con la proyección internacional que tendrá México durante la Copa Mundial de Futbol 2026.

