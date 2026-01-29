Los partidos Morena y del Trabajo sellaron este jueves el convenio de coalición para competir juntos de cada al proceso electoral de Coahuila, en donde se renovará el Congreso estatal.

La dirigente nacional de Morena, Luis María Alcalde y el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, estuvieron en Saltillo para formalizar la alianza ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), donde coincidieron que con mucho trabajo territorial, buscarán ganar escaños en un Congreso que actualmente controla el oficialismo en Coahuila.

El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, dijo que el convenio con Morena representa una oportunidad para concretar la alternancia en Coahuila. “Ya es hora de que las cosas cambien en Coahuila”, dijo.

Por su parte, la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, sostuvo que el proyecto de coalición busca impulsar cambios para Coahuila. Aseguró que tienen las posibilidades porque hay un estado “cansado” del PRI.

Morena y el PT realizaron un mitin a las afueras del IEC, donde exhortaron a las autoridades electorales a que sean vigilantes de la contienda.

