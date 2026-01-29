Folletos y Ofertas: un espacio en EL UNIVERSAL para encontrar promociones

Con el objetivo de ofrecer a sus lectores herramientas útiles que faciliten la toma de decisiones de compra, EL UNIVERSAL cuenta con “Folletos y Ofertas”, una sección digital que reúne promociones, descuentos y lanzamientos de marcas reconocidas en un solo lugar, dentro de un entorno confiable y fácil de navegar.

Este proyecto responde a la necesidad de los usuarios de acceder a información comercial clara y actualizada, sin tener que consultar múltiples sitios o plataformas. A través de folletos digitales interactivos, los lectores pueden conocer ofertas vigentes y explorar distintas categorías de consumo de manera ágil.

Un espacio diseñado para acompañar las decisiones de compra

“Folletos y Ofertas” permite a los usuarios consultar promociones cuando lo necesitan, convirtiéndose en un punto de referencia para quienes buscan comparar precios y planificar sus compras de forma informada. La sección integra catálogos de supermercados, tecnología, hogar, moda, entretenimiento y otras categorías relevantes para el consumo diario.

Su diseño está pensado para ofrecer una experiencia intuitiva desde cualquier dispositivo, ya sea computadora, tableta o teléfono móvil, facilitando el acceso a la información en distintos momentos del día.

Actualización constante y contenido relevante

Uno de los principales valores de esta sección es la renovación continua de sus contenidos. Los folletos se actualizan de manera regular, incorporando nuevas promociones y lanzamientos, lo que permite que la información disponible refleje la dinámica del mercado y las necesidades actuales de los usuarios.

Esta actualización frecuente convierte a “Folletos y Ofertas” en una herramienta de consulta recurrente, donde los lectores pueden regresar para descubrir nuevas oportunidades de ahorro.

Colaboración tecnológica para una mejor experiencia

El desarrollo de esta sección es resultado de la colaboración con Publitas, empresa especializada en folletos digitales interactivos. Gracias a esta alianza, EL UNIVERSAL integra tecnología que optimiza la visualización de catálogos, mejora la navegación y permite una gestión eficiente de los contenidos.

La colaboración con Publitas facilita que las marcas presenten sus ofertas de forma atractiva, clara y funcional, al mismo tiempo que garantiza una experiencia fluida para los usuarios.

Foto: Canva

Confianza y respaldo editorial

A diferencia de otros portales de descuentos, “Folletos y Ofertas” se distingue por el respaldo editorial de EL UNIVERSAL. Todas las promociones publicadas provienen de marcas reconocidas y se presentan dentro de un entorno seguro, lo que brinda mayor certeza a los usuarios al momento de consultar información comercial.

Este enfoque fortalece la confianza del lector y posiciona a la sección como un espacio confiable para encontrar ofertas reales.

Un nuevo valor dentro del ecosistema digital de EL UNIVERSAL

Con “Folletos y Ofertas”, EL UNIVERSAL amplía su ecosistema digital al integrar una sección que combina información, tecnología y conveniencia. Este nuevo espacio se suma a la oferta de contenidos del medio con una propuesta enfocada en el ahorro, la utilidad y la experiencia del usuario, reforzando su compromiso de ofrecer soluciones alineadas con las necesidades actuales de su audiencia.