La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el gobierno federal busca que empresas e industrias generen condiciones para cumplir con la normatividad ambiental, especialmente en saneamientos de ríos como Lerma-Santiago, Atoyac y el río Tula.

Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de febrero desde Irapuato, Guanajuato, se le expuso que en el municipio de León ha sido señalado por permitir que una industria curtidora contamine ríos, a pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha impuesto sanciones ambientales por afectaciones a la cuenca Lerma-Chapala.

“¿Qué acciones concretas se implementarán para garantizar una supervisión estricta y sanciones efectivas a la industria curtidora? Así como un control ambiental real por parte de las autoridades federales ante este suministro en León”, se le preguntó.

Lee también Harfuch: hay una investigación sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato (20/02/2026). Foto: Presidencia

“Muchas veces la clausura no necesariamente es la mejor opción, sino más bien poner de acuerdo a las empresas para que conjuntamente puedan hacerse plantas de tratamiento para poder evitar la contaminación. Y ese es el trabajo que hemos venido desarrollando, se ha avanzado mucho en León, hay que decirlo, porque de lo que era la industria curtidora hace muchísimos años a la fecha, pues hay muchísimas plantas de tratamiento que existen”, contestó la mandataria.

Aseguró que el gobierno federal seguirá trabajando en coordinación con el gobierno estatal y el gobierno municipal para evitar la contaminación provocada por descargas de la industria curtidora.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr