La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que resguardó y emitió un dictamen técnico para cuatro serpientes pitón de diversas especies, ejemplares que eran exhibidos en un carnaval de Tepoztlán, Morelos, sin contar con los permisos correspondientes.

Después del traslado a instalaciones de la Procuraduría estatal, se realizó la revisión médica de los ejemplares, donde detectaron afectaciones como un cuadro de neumonía, estomatitis, problemas de muda y abrasiones (raspones) en el vientre.

Señaló que, para garantizar su bienestar, se inició de inmediato con el tratamiento veterinario, incluyendo terapias de emergencia y tratamientos para mejorar la piel e hidratación.

La dependencia federal, encabezada por Mariana Boy Tamborrell, detalló sí se exhibió documentación que podría acreditar la legal procedencia de las serpientes.

La Profepa resguardó cuatro serpientes pitones aseguradas en Tepoztlán, Morelos. Foto: Especial

Sin embargo, los animales fueron resguardados debido a que la normativa ambiental establece que la exhibición de fauna silvestre requiere autorizaciones específicas y un plan de manejo aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con el fin de garantizar condiciones adecuadas y un trato digno.

La autoridad ambiental señaló que esta acción se realizó en apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR), institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos.

En un boletín, indicó que continuará colaborando con la FGR en el ámbito de sus atribuciones y garantizó que dará seguimiento al estado de salud de los ejemplares.

“La Profepa recuerda a la ciudadanía que la posesión y exhibición de fauna silvestre, ya sea nacional o exótica, debe realizarse bajo estrictos criterios de bienestar animal y conforme a la legislación vigente, con el objetivo de evitar afectaciones a los ejemplares y garantizar su protección”, concluyó.

