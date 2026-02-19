Más Información

No se apaga la controversia en la SEP; Marx Arriaga llama “mentiroso” a Mario Delgado tras acusaciones sobre libros de texto

No se apaga la controversia en la SEP; Marx Arriaga llama “mentiroso” a Mario Delgado tras acusaciones sobre libros de texto

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () informó que resguardó y emitió un dictamen técnico para cuatro serpientes pitón de diversas especies, ejemplares que eran exhibidos en un carnaval de Tepoztlán, Morelos, sin contar con los permisos correspondientes.

Después del traslado a instalaciones de la Procuraduría estatal, se realizó la revisión médica de los ejemplares, donde detectaron afectaciones como un cuadro de neumonía, estomatitis, problemas de muda y abrasiones (raspones) en el vientre.

Señaló que, para garantizar su bienestar, se inició de inmediato con el tratamiento veterinario, incluyendo terapias de emergencia y tratamientos para mejorar la piel e hidratación.

Lee también

La dependencia federal, encabezada por Mariana Boy Tamborrell, detalló sí se exhibió documentación que podría acreditar la legal procedencia de las serpientes.

La Profepa resguardó cuatro serpientes pitones aseguradas en Tepoztlán, Morelos. Foto: Especial
La Profepa resguardó cuatro serpientes pitones aseguradas en Tepoztlán, Morelos. Foto: Especial

Sin embargo, los animales fueron resguardados debido a que la normativa ambiental establece que la exhibición de fauna silvestre requiere autorizaciones específicas y un plan de manejo aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con el fin de garantizar condiciones adecuadas y un trato digno.

La autoridad ambiental señaló que esta acción se realizó en apoyo a la Fiscalía General de la República (), institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos.

Lee también

En un boletín, indicó que continuará colaborando con la FGR en el ámbito de sus atribuciones y garantizó que dará seguimiento al estado de salud de los ejemplares.

“La recuerda a la ciudadanía que la posesión y exhibición de fauna silvestre, ya sea nacional o exótica, debe realizarse bajo estrictos criterios de bienestar animal y conforme a la legislación vigente, con el objetivo de evitar afectaciones a los ejemplares y garantizar su protección”, concluyó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]