Desde 2012, México ha sufrido un cambio en la tasa de calentamiento que prácticamente se ha duplicado, debido a que pasó de 1.9 a 3.5 grados por siglo, advirtió Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM.

“Ya nos hemos calentado más que el planeta y lo estamos haciendo a una velocidad mayor; nos llevó a un valor de 1.9 grados centígrados en 2025 y estamos cerca de alcanzar los dos grados”, alertó Estrada Porrúa.

En un comunicado publicado por la Máxima Casa de Estudios, se detalló que la tasa previa calculada en la República Mexicana era de 3.4 grados por cada centuria; la nueva, de comprobarse en unos años más de datos, podría ser de 5.5 grados.

Lee también Convocatoria para ser titular de la Auditoría Superior sin candidatos en su primer día; consulta aquí fecha y hora de recepción

“Es una velocidad de calentamiento enorme, nos llevaría, por ejemplo, a 2.7 grados centígrados de incremento en la temperatura al 2040”, alertó Estrada Porrúa.

El académico recordó que en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, firmado en 2015, se estableció la meta de no rebasar 1.5° de aumento en temperatura global, la cual quedó quebrantada desde 2024 de manera planetaria con una anomalía que rebasó dicho umbral con un promedio de 1.55°.

Por estas razones, el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, Michel Grutter de la Mora, destacó no nos debemos acostumbrar al cambio climático y tenemos que reconocer que estamos “viviendo una verdadera crisis”.

Lee también Embajador Johnson destaca incautación de 36 mil armas por EU; "para Trump, desarmar a los cárteles es una prioridad", dice

Grutter de la Mora mencionó que la capacidad del planeta de reaccionar y secuestrar dióxido de carbono también es vulnerada y que, incluso, el océano está perdiendo esas facultades.

De acuerdo con los expertos, particularmente el centro de México se está calentando y que 2025 fue menos cálido que 2024 en esta zona, al ser un periodo con buena precipitación pluvial.

“En México se tiene un calentamiento que podría acercarnos a dos grados dentro de una década o dos. Eso significa que los impactos ya no pertenecen al futuro, sino que están dentro del horizonte de planeación que debe tener cualquier país y gobierno. Se requiere entonces un ajuste de prioridades”, agregó la investigadora Amparo Martínez Arroyo.

Entre los efectos, que ya están sucediendo, se alertó que una décima de grado más significa que se va a acercar el tiempo en que las cosechas no se den y haya cierto tipo de enfermedades que se manifiesten con mayor dureza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc