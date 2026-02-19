Hoy, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación inició la recepción de documentación de candidatos que buscan participar en el proceso de designación del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para el periodo 2026-2034.

La recepción estuvo abierta de las 10:00 a las 18:00 horas; no obstante, no se presentó ningún candidato para entregar sus documentos, con la finalidad de ocupar la titularidad de la ASF.

La Comisión de Vigilancia recibirá documentación de los aspirantes del 19 y hasta el 28 de febrero. Del 19 al 27 de este mes, el horario será de 10:00 a 18:00 horas; y el día 28, de 10:00 a 23:59 horas.

Comisión de Vigilancia de la ASF inició la recepción de documentación para el auditor federal (19/02/2026). Foto: Enrique Gómez / EL UNIVERSAL

El proceso inició por la conclusión del periodo de David Colmenares al frente de la ASF, quien fue elegido para el cargo de marzo de 2018 a marzo de 2026. En la convocatoria se estableció que el actual auditor podrá participar en la selección para el siguiente periodo de ocho años.

Sin embargo, no es bien visto por todos dentro del régimen, ya que el pasado 25 de enero, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, demeritó la actuación de Colmenares al señalar que “en los últimos años ha disminuido la importancia de la ASF, como organismo facilitador de la rendición de cuentas, al imponer una agenda política basada en intereses propios”.

“La evidencia muestra una brecha significativa entre la identificación de sectores estratégicos y la proporción del presupuesto efectivamente auditado, así como omisiones relevantes en ámbitos de alta complejidad y riesgo, lo que plantea cuestionamientos sobre la capacidad real de la ASF para prevenir irregularidades, combatir la corrupción, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos”, dijo Ramírez Cuéllar.

Primer día de recepción de documentos para titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) (19/02/2026). Foto: Enrique Gómez / EL UNIVERSAL

Concluido el plazo de recepción de solicitudes, la Comisión revisará los requisitos y la documentación presentada, dentro de los cinco días naturales posteriores al cierre de la convocatoria, concluyendo esta etapa del proceso a más tardar el 5 de marzo de 2026.

En esa misma fecha se publicará el calendario de entrevistas a las personas aspirantes que, a juicio de la Comisión, resulten idóneos; y se desarrollarán dentro de los cinco días naturales siguientes.

Una vez terminada esa etapa, se formulará, en un plazo que no exceda los tres días naturales, el dictamen para proponer al Pleno de la Cámara de Diputados una terna de candidatas y candidatos.

