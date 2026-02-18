Las y los integrantes de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), emitieron la convocatoria para el proceso de renovación de la persona Titular de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2026 – 2034, que actualmente está a cargo de David Colmenares Páramo.

El acuerdo CVASF/LXVI/001/2026, puntualiza que el periodo de Colmenares, el cual inició el 15 de marzo de 2018, concluye el 14 de marzo de 2026, motivo por el que resulta necesario iniciar el procedimiento de designación de la persona Titular para el periodo 2026 – 2034.

Requisitos para la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación

Como parte de los requisitos, las personas que aspiren al cargo, deberán contar con la ciudadanía mexicana por nacimiento, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión.

También deberán haber residido en el país durante los últimos dos años y no haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el último año.

De igual forma deberán contar con, por lo menos, treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; experiencia efectiva de diez años en actividades relacionadas con el control y fiscalización del gasto público; título de antigüedad mínima de diez años; y no haber sido inhabilitada o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni que se le haya removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado.

Para realizar su solicitud de registro, las y los aspirantes deberán acudir a la Cámara de Diputados con los siguientes documentos: Credencial para votar vigente

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población

Comprobante de domicilio vigente

Constancia de Antecedentes Penales Federales

Currículum vitae

Título y cédula profesional

Documentos que acrediten la experiencia laboral

Carta de solicitud en la que manifieste el interés de participar en el procedimiento de designación

Carta de aceptación de las bases de la presente convocatoria

Con la finalidad de dotar a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de mayores elementos de juicio para realizar una valoración integral del perfil profesional, las personas aspirantes deberán entregar un ensayo de autoría propia, mediante el cual la persona aspirante expondrá su visión sobre la función fiscalizadora del Estado mexicano, así como la Propuesta de Plan de Trabajo para el periodo 2026 – 2034, en la que deberá presentar los ejes estratégicos y acciones prioritarias que estime pertinentes para el ejercicio del cargo.

La recepción de solicitudes de registro y de la documentación respectiva se realizará del 19 al 28 de febrero de 2026. En un horario de 10:00 a 18:00 horas.

A partir del 29 de febrero, iniciará la segunda etapa, que contemplará cinco días de entrevistas a quienes hayan cumplido con los requisitos.

