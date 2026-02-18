En el marco de la revisión del T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se debe revisar el arbitraje internacional para evitar abusos.

En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que en los tratados internacionales se establecen cuáles son los mecanismos cuando hay una disputa legal.

“Y ahí se establece en particular en el tema este arbitraje. El tema difícilmente se puede quitar. El arbitraje internacional es más bien evitar que haya abusos relacionados con estos arbitrajes y la especulación relacionada con ellos. Los tratados, pues, se aprueban por el Senado; no es una decisión solamente presidencial y ahí se establecen los mecanismos. En efecto, lo que hay que buscar son los mecanismos para que no haya especulación relacionada con estos arbitrajes”, dijo la Mandataria federal.

Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, mencionó que últimamente, el arbitraje internacional “se convirtió en un negocio de especulación a nivel internacional” y ha habido un sobreabuso.

Explicó que cuando hay un litigio, cuando es una empresa transnacional, surge la idea de que está siendo maltratado porque es extranjera.

“Entonces surgen estos mecanismos de arbitrajes internacionales [...]. Se ha distorsionado muchísimo esta figura, se empezaron a generar muchos despachos internacionales especulativos, que lo que hacen es generar demandas y especulan sobre las ganancias. Entonces, se van financiando y esos recursos, con los recursos cuando ganan la demanda, se quedan con un buen porcentaje, entonces son como jugar a las apuestas”, refirió Buenrostro.

Aseguró que hay estructuras financieras y de despachos internacionales muy complejas peleando en todos los países.

“Estamos enfrentando a este problema de que no nos damos abasto, porque cada vez las empresas internacionales o los despachos convencen a empresas internacionales que demanden más, para tener más probabilidades de ganar, entonces ha habido un sobreabuso de los arbitrajes internacionales”, detalló.

