Tres miembros de una familia fueron asesinados en San Miguel Soyaltepec, municipio de la región de la Cuenca del Papaloapan. Dos de las víctimas eran mujeres y la tercera víctima era un hombre, todos mayores de edad.

Sus cuerpos fueron encontrados en un camino de terracería ubicado entre las comunidades de Galería y Nueva Patria. En el lugar del triple homicidio, fue encontrado con vida un menor de edad, y de acuerdo con las autoridades, no presentaba ningún tipo de lesión. El menor de edad fue rescatado por familiares de las víctimas.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que las tres personas asesinadas presentaban lesiones por disparos de armas de fuego, y que el hallazgo del crimen ocurrió la mañana de este 26 de mayo de 2026.

“Ante estos hechos, la institución desplegó rápidamente a la zona a un equipo multidisciplinario conformado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal pericial, con el objetivo de realizar el procesamiento científico de la escena, el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios forenses”, agregó en un comunicado.

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Asesinan a tres integrantes de una familia en Oaxaca; rescatan ileso a un menor. Foto: Especial.

Hasta el momento, aseguró, no hay ninguna línea de investigación sobre las causas que motivaron el asesinato de los integrantes de esta familia.

Pero adelantó que, en el caso del asesinato de las dos mujeres, se activó el Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Feminicidio para el caso de las dos víctimas mujeres, “garantizando un abordaje con estricta perspectiva de género desde el primer momento; asimismo, se activaron los protocolos correspondientes por el homicidio de la víctima masculina”.

A este triple homicidio, se suma el asesinato de otras dos personas cuyos cuerpos fueron encontrados a un costado de la carretera federal 131 Oaxaca - Puerto Escondido, en jurisdicción del municipio de Santa María Yolotepec.

Estas dos víctimas presentaban signos de ejecución y tenían atadas sus manos por la espalda.

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