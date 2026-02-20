Más Información
Aranceles globales de Trump son ilegales, dictamina Corte Suprema de EU y los tumba; es una derrota significativa para el republicano
José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales
Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice
Irapuato, Gto.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que no hay indicios de que la señora Nancy Guthrie, madre de la presentadora de noticias estadounidense Savannah Guthrie, esté en México.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes en la XII región militar, el secretario de Seguridad indicó que "es negativo", tras circular en medios que había una línea de investigación que apuntaba a Sonora.
"Es negativo, se corroboró directamente con el FBI, no hay ninguna línea que apunte a Sonora y a ningún grupo de investigación trabajando en conjunto sobre este caso en México", expuso.
"Ningún indicio ni ninguna línea de investigación que pudiera dirigir que estuviera en nuestro país", enfatizó.
FBI investiga posible traslado de Nancy Guthrie a México, reporta TMZ; autoridades habrían contactado a fuerzas federales mexicanas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]