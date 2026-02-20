Más Información

Irapuato, Gto.- , titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que no hay indicios de que la señora , madre de la presentadora de noticias estadounidense Savannah Guthrie, esté en México.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes en la XII región militar, el secretario de Seguridad indicó que "es negativo", tras circular en medios que había una que apuntaba a .

"Es negativo, se corroboró directamente con el , no hay ninguna línea que apunte a Sonora y a ningún grupo de investigación trabajando en conjunto sobre este caso en México", expuso.

"Ningún indicio ni ninguna línea de investigación que pudiera dirigir que estuviera en nuestro país", enfatizó.

